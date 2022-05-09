ru ua
Пн, 09 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве продлили работу кольцевой электрички

Новина українською →
Киев, Понедельник 09 мая 2022 21:03
В Киеве продлили работу кольцевой электрички Фото: Городская электричка в Киеве (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве продлили работу кольцевой электрички. Последние поезда будут прибывать на конечные станции в 21:30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Сообщается, что в вечернее время в Киеве запустили дополнительные вечерние рейсы. Поезда будут прибывать на конечные станции - Святошина и Дарница - в 21:30.

В УЗ добавили, что продление работы кольцевой электрички позволит жителям столицы добраться домой до начала действия комендантского часа.

Напомним, полноценный кольцевой маршрут городской электрички в Киеве запустили в конце марта. Последний рейс отправлялся в 18:15.

Отметим, первоначально скорость поездов киевской кольцевой электрички ограничили из-за соображений безопасности. В первых числах апреля поезда "ускорили" движение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Укрзализныця Комендантский час Война в Украине
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта