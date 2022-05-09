В Киеве продлили работу кольцевой электрички. Последние поезда будут прибывать на конечные станции в 21:30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" .

Сообщается, что в вечернее время в Киеве запустили дополнительные вечерние рейсы. Поезда будут прибывать на конечные станции - Святошина и Дарница - в 21:30.

В УЗ добавили, что продление работы кольцевой электрички позволит жителям столицы добраться домой до начала действия комендантского часа.