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Укрзалізниця призначила один додатковий евакуаційний рейс на сьогодні

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Вівторок 10 травня 2022 06:32
Укрзалізниця призначила один додатковий евакуаційний рейс на сьогодні Фото: Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда на 10 травня (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда на вівторок, 10 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Евакуаційний поїзд на 10 травня

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

В Укрзалізниці нагадують, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно уважно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

Нагадаємо, у Києві продовжили роботу кільцевої електрички. Тепер останні поїзди прибуватимуть на кінцеві станції - "Святошин" та "Дарниця" - о 21:30.

Ми також писали про те, що у Луганській області скасували евакуацію 9 травня через те, що російські окупанти постійно обстрілюють дорогу "Лисичанськ - Бахмут".

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Укрзалізниця евакуація
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