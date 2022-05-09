"Дорога жизни" под обстрелами. В Луганской области отменили эвакуацию 9 мая

В понедельник, 9 мая, не будет проводиться эвакуация в Луганской области. Российские оккупанты постоянно обстреливают дорогу "Лисичанск - Бахмут".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая