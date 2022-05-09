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"Дорога жизни" под обстрелами. В Луганской области отменили эвакуацию 9 мая

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Луганск, Понедельник 09 мая 2022 09:30
"Дорога жизни" под обстрелами. В Луганской области отменили эвакуацию 9 мая Фото: в Луганской области эвакуация жителей отменена(Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 9 мая, не будет проводиться эвакуация в Луганской области. Российские оккупанты постоянно обстреливают дорогу "Лисичанск - Бахмут".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая

"Проезд опасен. Гумгрузы тоже сегодня не будут завозить, мы заранее позаботились, чтобы оставшиеся имели все необходимое", - рассказал он.

По словам Гайдая, сейчас действия врага спрогнозировать невозможно.

"Сегодня мы не знаем чего ожидать от врага, что они могут сделать страшного еще, так что прошу: минимизируйте пребывание на улице, оставайтесь в укрытиях!" - обратился Гайдай к жителям региона.

Как сообщалось, "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на понедельник, 9 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно один рейс.

Напомним, "Укрзализныця" отменила на сегодня поезда в Одессу и обратно из-за комендантского часа. Также 9 мая не будет работать одесский железнодорожный вокзал.

Кроме того, "Укрзализныця" отменила пригородные поезда в Запорожье и обратно по причине комендантского часа 9 мая. Вход в городской вокзал может быть ограничен.

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Луганск Война в Украине эвакуация
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