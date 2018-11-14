Непогода в Украине: в УЗ заявили, что первый снег не повлиял на движение поездов

Иллюстративное фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

"Укрзализныця" подготовила к перевозкам 2 812 вагонов

Снегопады в Украине, которые начались утром 14 ноября, не повлияли на движение поездов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ПАО "Укрзализныця" в Facebook.

Как отмечается, железнодорожники уже полностью готовы к работе зимой. На данный момент к перевозкам пассажиров готовы 2 812 вагонов.

"Первый снег пока не повлиял на движение поездов, едем по графику. Железнодорожники уже полностью готовы к работе зимой: снегоуборочная техника проверена, запасы песка сформированы, к перевозкам подготовлено 2 812 вагонов, из них 2 178 вагонов - на комбинированном отоплении и 634 - на угольном, для которых уже есть достаточный запас", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, утром в среду, 14 ноября, в Киеве выпал первый снег, в результате чего образовались многочисленные пробки. В столице из-за снегопадов, по состоянию на 13:00, произошло почти 300 ДТП, а в области - около 100 ДТП.

Несмотря на снегопады, международный аэропорт "Борисполь" и аэропорт "Жуляны" продолжают работать в штатном режиме.

Добавим, в КГГА сообщили, что снегоуборочная техника "Киевавтодора" уже размещена на исходных позициях во всех районах Киева. Техника начала обработку дорожного покрытия столицы посыпочными материалами.

Отметим, сегодня и завтра, 15 ноября, в Киеве ожидается снижение температуры до -4 ночью, а также снегопад, который продлится в течение дня и может создать покров до 4 см и стать причиной гололеда.