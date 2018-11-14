Негода в Україні: в УЗ заявили, що перший сніг не вплинув на рух поїздів

Ілюстративне фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

"Укрзалізниця" підготувала до перевезень 2812 вагонів

Снігопади в Україні, які почалися зранку 14 листопада, не вплинули на рух поїздів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ПАТ "Укрзалізниці" у Facebook.

Як зазначається, залізничники вже повністю готові до роботи взимку. Наразі до перевезень пасажирів підготували 2812 вагонів.

"Перший сніг наразі не вплинув на рух поїздів, їдемо за графіком. Залізничники вже повністю готові до роботи взимку: снігоприбиральна техніка перевірена, запаси піску сформовані, до перевезень підготовлено 2812 вагонів, з них 2178 вагонів – на комбінованому опаленні та 634 - на вугільному, для яких уже маємо його достатній запас", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, вранці в середу, 14 листопада, в Києві випав перший сніг, внаслідок чого утворилися численні затори. У столиці через снігопади, станом на 13:00, сталися майже 300 ДТП, а в області - близько 100 ДТП.

Попри снігопади, міжнародний аеропорт "Бориспіль" та аеропорт "Жуляни" продовжують працювати у штатному режимі.

Додамо, у КМДА повідомили, що снігоприбиральна техніка "Київавтодору" уже розміщена на вихідних позиціях у всіх районах Києва. Техніка почала обробку дорожнього покриття столиці посипковими матеріалами.

Зазначимо, сьогодні і завтра, 15 листопада, у Києві очікується зниження температури до -4 вночі, а також снігопад, який триватиме упродовж дня і може створити покрив у 4 см і стати причиною ожеледиці.