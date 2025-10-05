"Укрзалізниця" знову скасувала низку потягів на Сумщині: список

Масштабний обстріл Шостки

Вчора російська армія масовано обстріляла ударними дронами "Шахед" Сумську область - ворог умисно атакував безпілотниками пасажирський потяг Шостка-Київ.

"Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі - у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ", - зазначили в ОВА.

Внаслідок обстрілу постраждали пасажири, зокрема діти, також загинув літній чоловік. Крім того, через пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, Шостка і частина Шосткинська громада залишилися без електроенергії, газу і водопостачання.

Також "Укрзалізниця" вже скасувала низку приміських потягів 4 та 5 жовтня у регіоні.

Детально про наслідки удару - читайте у матеріалі РБК-Україна.