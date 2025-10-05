RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Укрзализныця" снова отменила ряд поездов на Сумщине: список

Иллюстративное фото: "Укрзализныця" снова отменила ряд поездов на Сумщине (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

"Укрзализныця" отменила ряд пригородных поездов в Сумской области в понедельник, 6 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

С 6 октября также временно не будут курсировать:

  • №6701 Терещенская - Новгород-Северский;
  • №6702 Новгород-Северский - Терещенская;
  • №6705 Терещенская - Новгород-Северский;
  • №6706 Новгород-Северский - Терещенская.

 

 

Масштабный обстрел Шостки

Вчера российская армия массированно обстреляла ударными дронами "Шахед" Сумскую область - враг умышленно атаковал беспилотниками пассажирский поезд Шостка-Киев.

"Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской общине. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре - в пассажирский поезд сообщением Шостка-Киев", - отметили в ОВА.

В результате обстрела пострадали пассажиры, в том числе дети, также погиб пожилой мужчина. Кроме того, из-за повреждения объектов критической инфраструктуры, Шостка и часть Шосткинской громады остались без электроэнергии, газа и водоснабжения.

Также "Укрзализныця" уже отменила ряд пригородных поездов 4 и 5 октября в регионе.

Подробно о последствиях удара - читайте в материале РБК-Украина.

Сумская областьУкрзализныця