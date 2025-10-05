ua en ru
"Укрзалізниця" знову скасувала низку потягів на Сумщині: список

Україна, Неділя 05 жовтня 2025 15:10
"Укрзалізниця" знову скасувала низку потягів на Сумщині: список Ілюстративне фото: "Укрзалізниця" знову скасувала низку потягів на Сумщині (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

"Укрзалізниця" скасувала низку приміських потягів у Сумській області у понеділок, 6 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

З 6 жовтня також тимчасово не курсуватимуть:

  • №6701 Терещенська - Новгород-Сіверський;
  • №6702 Новгород-Сіверський - Терещенська;
  • №6705 Терещенська - Новгород-Сіверський;
  • №6706 Новгород-Сіверський - Терещенська.

Масштабний обстріл Шостки

Вчора російська армія масовано обстріляла ударними дронами "Шахед" Сумську область - ворог умисно атакував безпілотниками пасажирський потяг Шостка-Київ.

"Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі - у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ", - зазначили в ОВА.

Внаслідок обстрілу постраждали пасажири, зокрема діти, також загинув літній чоловік. Крім того, через пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, Шостка і частина Шосткинська громада залишилися без електроенергії, газу і водопостачання.

Також "Укрзалізниця" вже скасувала низку приміських потягів 4 та 5 жовтня у регіоні.

Детально про наслідки удару - читайте у матеріалі РБК-Україна.

