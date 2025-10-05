"Укрзалізниця" знову скасувала низку потягів на Сумщині: список
"Укрзалізниця" скасувала низку приміських потягів у Сумській області у понеділок, 6 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
З 6 жовтня також тимчасово не курсуватимуть:
- №6701 Терещенська - Новгород-Сіверський;
- №6702 Новгород-Сіверський - Терещенська;
- №6705 Терещенська - Новгород-Сіверський;
- №6706 Новгород-Сіверський - Терещенська.
Масштабний обстріл Шостки
Вчора російська армія масовано обстріляла ударними дронами "Шахед" Сумську область - ворог умисно атакував безпілотниками пасажирський потяг Шостка-Київ.
"Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі - у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ", - зазначили в ОВА.
Внаслідок обстрілу постраждали пасажири, зокрема діти, також загинув літній чоловік. Крім того, через пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, Шостка і частина Шосткинська громада залишилися без електроенергії, газу і водопостачання.
Також "Укрзалізниця" вже скасувала низку приміських потягів 4 та 5 жовтня у регіоні.
Детально про наслідки удару - читайте у матеріалі РБК-Україна.