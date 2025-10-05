ua en ru
Вс, 05 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Укрзализныця" снова отменила ряд поездов на Сумщине: список

Украина, Воскресенье 05 октября 2025 15:10
UA EN RU
"Укрзализныця" снова отменила ряд поездов на Сумщине: список Иллюстративное фото: "Укрзализныця" снова отменила ряд поездов на Сумщине (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

"Укрзализныця" отменила ряд пригородных поездов в Сумской области в понедельник, 6 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

С 6 октября также временно не будут курсировать:

  • №6701 Терещенская - Новгород-Северский;
  • №6702 Новгород-Северский - Терещенская;
  • №6705 Терещенская - Новгород-Северский;
  • №6706 Новгород-Северский - Терещенская.

Масштабный обстрел Шостки

Вчера российская армия массированно обстреляла ударными дронами "Шахед" Сумскую область - враг умышленно атаковал беспилотниками пассажирский поезд Шостка-Киев.

"Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской общине. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре - в пассажирский поезд сообщением Шостка-Киев", - отметили в ОВА.

В результате обстрела пострадали пассажиры, в том числе дети, также погиб пожилой мужчина. Кроме того, из-за повреждения объектов критической инфраструктуры, Шостка и часть Шосткинской громады остались без электроэнергии, газа и водоснабжения.

Также "Укрзализныця" уже отменила ряд пригородных поездов 4 и 5 октября в регионе.

Подробно о последствиях удара - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Укрзализныця
Новости
Самый масштабный удар за всю войну: Львов и область атаковали 78 дронов и 12 ракет
Самый масштабный удар за всю войну: Львов и область атаковали 78 дронов и 12 ракет
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии