"Укрзалізниця" змінює рух приміських поїздів у грудні: які рейси поїдуть за новим графіком

"Укрзалізниця" попередила про масштабні зміни у русі приміських поїздів у грудні. Обмеження та коригування розкладів пов'язані з ремонтними роботами на Полтавщині, Київщині, Івано-Франківщині та Дніпропетровщині.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" у Telegram.
1-5, 8 грудня:
9-10 грудня №6532 рухатиметься за зміненим графіком: відправлення о 9:22 (замість 8:32), прибуття о 12:32 (замість 11:35).
8-12 грудня не курсуватимуть поїзди сполученням Ромодан - Гребінка і у зворотному напрямку: №6363, №6366, №6364, №6365.
2-5 грудня тимчасово скасовані рейси:
8, 11, 16, 18-20, 22 грудня: не курсуватимуть №6423/6424 Івано-Франківськ - Стрий - Івано-Франківськ.
1-7 грудня:
15-22 грудня:
8-11 грудня: №6277 Лозова - Дніпро відправлятиметься зі ст. Павлоград-1 о 07:20 (замість 07:36), прибуття - 09:49 (замість 09:58).
Актуальні графіки приміських рейсів можна глянути на сайті "Укрзалізниці".
