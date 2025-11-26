RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Укрзализныця" меняет движение пригородных поездов в декабре: какие рейсы поедут по новому графику

График и маршрут ряда пригородных поездов изменятся в декабре (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

"Укрзализныця" предупредила о масштабных изменениях в движении пригородных поездов в декабре. Ограничения и корректировки расписаний связаны с ремонтными работами в Полтавской, Киевской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в Telegram.

Изменения в начале декабря

1-5, 8 декабря:

  • №6532 Кременчуг - Полтава-Южная будет курсировать только до ст. Кобеляки.
  • №6533 Полтава-Южная - Кременчуг - до ст. Новые Санжары.

9-10 декабря №6532 будет двигаться по измененному графику: отправление в 9:22 (вместо 8:32), прибытие в 12:32 (вместо 11:35).

Временные отмены

8-12 декабря не будут курсировать поезда сообщением Ромодан - Гребенка и в обратном направлении: №6363, №6366, №6364, №6365.

2-5 декабря временно отменены рейсы:

  • №6704/6703 Киев-Волынский - Мироновка
  • №6726/6725 Мироновка - Киев-Пассажирский

8, 11, 16, 18-20, 22 декабря: не будут курсировать №6423/6424 Ивано-Франковск - Стрый - Ивано-Франковск.

Корректировка расписания в Киевской области

1-7 декабря:

  • №6809 Яготин - Киев-Волынский будет отправляться в 11:25 (вместо 11:15).
  • №6811 Гребенка - Киев-Волынский - 11:34-14:56 (вместо 11:15-14:37).

Изменения на середину декабря

15-22 декабря:

  • №6363 Ромодан - Гребенка: 11:24-13:11
  • №6809 Яготин - Киев-Волынский: 11:37-14:08
  • №6811 Гребенка - Киев-Волынский: 11:17-14:39

Изменения в Днепропетровской области

8-11 декабря: №6277 Лозовая - Днепр будет отправляться со ст. Павлоград-1 в 07:20 (вместо 07:36), прибытие - 09:49 (вместо 09:58).

Актуальные графики пригородных рейсов можно посмотреть на сайте "Укрзализныци".

Читайте также о том, что международные поездки "Укрзалізницею" станут удобнее - правительство приняло решение, которое позволяет проводить пограничный и таможенный контроль непосредственно в вагонах поезда.

Ранее мы писали о том, что с 19 ноября по 2 декабря ряд пригородных поездов в Полтавской области будет курсировать по измененным маршрутам из-за плановых ремонтных работ на железнодорожных участках.

УкрзализныцяПоезда