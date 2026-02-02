"Укрзалізниця" змінює рух поїздів у трьох областях: як курсують 2 лютого

Рух поїздів у кількох регіонах України 2 лютого здійснюється з обмеженнями та змінами через безпекову ситуацію і російські атаки на залізничну інфраструктуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
На дільниці Лозова - Барвінкове - Краматорськ зберігається підвищений рівень ризику. У зв’язку з цим пасажирам рекомендують користуватися автобусами з об’їзним маршрутом замість залізничного сполучення.
У регіоні діє посилений контроль загроз з боку моніторингових груп "Укрзалізниці". На поточну добу базовий сценарій передбачає підвезення пасажирів автобусами між Дніпром та Запоріжжям. Пасажирів, які прямують до Синельникового та Запоріжжя, просять орієнтуватися на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів у Дніпрі, а також уважно стежити за повідомленнями в застосунку УЗ.
У компанії не виключають, що за умови покращення безпекової ситуації можливі окремі рейси поїздів, однак пріоритетом залишається безпека пасажирів і залізничників.
Попри ранковий обстріл Конотопа, рух поїздів у регіоні збережено. Ситуацію посилено контролюють моніторингові групи "Укрзалізниці". У разі безпосередньої загрози з боку БПЛА поїзди можуть робити зупинки поблизу укриттів.
Пасажирів закликають уважно стежити за оновленнями та обов’язково активувати push-сповіщення в застосунку "Укрзалізниці".
Нагадаємо, у Міністерстві розвитку громад та територій повідомили, що зранку 2 лютого на Запоріжжі російський дрон влучив у тепловоз, який перебував на станції. Локомотивна бригада під час удару була в укритті, постраждалих немає.
До цього Росія два дні поспіль атакувала дронами цивільну залізничну інфраструктуру в Сумській області, зокрема в Конотопі. Внаслідок ударів пошкоджено колії, станцію та об’єкти локомотивного депо, але працівники не постраждали, бо перебували в укриттях.
Через удари по залізничній інфраструктурі УЗ організувала для пасажирів автобусні трансфери.