Общество Образование Деньги Изменения

"Укрзализныця" меняет движение поездов в трех областях: как курсируют 2 февраля

Фото: Поезд "Укрзализныци" (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Движение поездов в нескольких регионах Украины 2 февраля осуществляется с ограничениями и изменениями из-за ситуации с безопасностью и российских атак на железнодорожную инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Харьковская область

На участке Лозовая - Барвенково - Краматорск сохраняется повышенный уровень риска. В связи с этим пассажирам рекомендуют пользоваться автобусами с объездным маршрутом вместо железнодорожного сообщения.

Запорожская область

В регионе действует усиленный контроль угроз со стороны мониторинговых групп "Укрзализныци". На текущие сутки базовый сценарий предусматривает подвоз пассажиров автобусами между Днепром и Запорожьем. Пассажиров, следующих в Синельниково и Запорожье, просят ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов в Днепре, а также внимательно следить за сообщениями в приложении УЗ.

В компании не исключают, что при условии улучшения ситуации с безопасностью возможны отдельные рейсы поездов, однако приоритетом остается безопасность пассажиров и железнодорожников.

Сумская область

Несмотря на утренний обстрел Конотопа, движение поездов в регионе сохранено. Ситуацию усиленно контролируют мониторинговые группы "Укрзалізниці". В случае непосредственной угрозы со стороны БПЛА поезда могут делать остановки вблизи укрытий.

Пассажиров призывают внимательно следить за обновлениями и обязательно активировать push-оповещения в приложении "Укрзалізниці".

Атаки на железную дорогу

Напомним, в Министерстве развития общин и территорий сообщили, что утром 2 февраля в Запорожье российский дрон попал в тепловоз, который находился на станции. Локомотивная бригада во время удара была в укрытии, пострадавших нет.

До этого Россия два дня подряд атаковала дронами гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Сумской области, в частности в Конотопе. В результате ударов повреждены пути, станция и объекты локомотивного депо, но работники не пострадали, потому что находились в укрытиях.

Из-за ударов по железнодорожной инфраструктуре УЗ организовала для пассажиров автобусные трансферы.

