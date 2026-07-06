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Укрзалізниця змінює рух потягів після атаки РФ

06:50 06.07.2026 Пн
1 хв
Як курсуватимуть потяги та що буде із залізничним сполученням до Києва?
aimg Пилип Бойко
Фото: потяг Укрзалізниці (facebook/Укрзалізниця)

Після нічної атаки російських окупантів ДСНС вимушено обмежив рух протягів на деяких ділянках Київщини. Укрзалізниця вже готує обхідні маршрути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укрзалізниці.

Залізничники інформують, що можливі затримки в русі деяких потягів. Проте всі зупинки будуть збережено.

Ситуація стосується таких рейсів:

  • №93 Харків - Холм;
  • №134 Кам'янець-Подільський - Київ;
  • №94 Холм - Харків;
  • №43 Дніпро - Івано-Франківськ;
  • №104 Львів - Лозова.

Укрзалізниця нагадує, що затримки в русі вже зараз можна відстежувати на uz-vezemo.

Також через ці обмеження наразі ускладнений і приміський рух у фастівському напрямку. Спільно з КОВА залізничники вже готують автобуси для забезпечення "човникового" сполучення між Бояркою та Києвом.

Контекст змін в русі Укрзалізниці

Рух потягів змінено після нічної атаки окупантів РФ на Київ та Київську область. У столиці через ракетну атаку Москви загинуло семеро людей і понад двадцяти поранено. У Київській області загинула одна людин та зафіксовано багато руйнувань.

Тим часом жителів Вишневої громади на Київщині закликали не виходити на вулиці після атаки РФ. Заборона стосується восьми конкретних вулиць громади.

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