Укрзалізниця змінює рух потягів після атаки РФ

Контекст змін в русі Укрзалізниці

Рух потягів змінено після нічної атаки окупантів РФ на Київ та Київську область. У столиці через ракетну атаку Москви загинуло семеро людей і понад двадцяти поранено. У Київській області загинула одна людин та зафіксовано багато руйнувань.

Тим часом жителів Вишневої громади на Київщині закликали не виходити на вулиці після атаки РФ. Заборона стосується восьми конкретних вулиць громади.