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Укрзализныця меняет движение поездов после атаки РФ

06:50 06.07.2026 Пн
1 мин
Как будут курсировать поезда и что будет с железнодорожным сообщением в Киев?
aimg Филипп Бойко
Фото: поезд Укрзализныци (facebook/Укрзализныця)

После ночной атаки российских оккупантов ГСЧС вынужденно ограничил движение сквозняков на некоторых участках Киевщины. Укрзализныця уже готовит обходные маршруты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укрзализныци.

Железнодорожники информируют, что возможны задержки в движении некоторых поездов. Однако все остановки будут сохранены.

Ситуация касается следующих рейсов:

  • №93 Харьков – Холм;
  • №134 Каменец-Подольский – Киев;
  • №94 Холм – Харьков;
  • №43 Днепр – Ивано-Франковск;
  • №104 Львов – Лозовая.

Укрзализныця напоминает, что задержки в движении уже сейчас можно отслеживать на uz-vezemo.

Также из-за этих ограничений затруднено и пригородное движение в фастовском направлении. Совместно с КОВА железнодорожники уже готовят автобусы для обеспечения "челночного" сообщения между Бояркой и Киевом.

Контекст перемен в движении Укрзализныци

Движение поездов изменено после ночной атаки оккупантов РФ на Киев и Киевскую область. В столице из-за ракетной атаки Москвы погибли семь человек и более двадцати ранены. В Киевской области погиб один человек и зафиксировано много разрушений.

Между тем, жителей Вишневой общины на Киевщине призвали не выходить на улицы после атаки РФ. Запрет касается восьми конкретных улиц общества.

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