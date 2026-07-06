Укрзализныця меняет движение поездов после атаки РФ

Контекст перемен в движении Укрзализныци

Движение поездов изменено после ночной атаки оккупантов РФ на Киев и Киевскую область. В столице из-за ракетной атаки Москвы погибли семь человек и более двадцати ранены. В Киевской области погиб один человек и зафиксировано много разрушений.

Между тем, жителей Вишневой общины на Киевщине призвали не выходить на улицы после атаки РФ. Запрет касается восьми конкретных улиц общества.