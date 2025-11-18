"Укрзалізниця" змінила маршрути поїздів через пошкодження інфраструктури на Харківщині

За зміненими маршрутами курсуватимуть поїзди №227 Барвінкове - Івано-Франківськ та №102 Херсон - Барвінкове. Через об’їзний шлях час у дорозі для пасажирів збільшиться. У відомстві вибачилися за незручності, запевнивши, що пасажири дістатимуться пункту призначення безпечно.

Ранкові поїзди дніпровського напрямку курсують за графіком. Водночас у Дніпрі зафіксовано пошкодження низки вагонів та інфраструктури. Відновлювальні роботи тривають, проте рух не зупинився.

Обмеження торкнулися ранкових приміських рейсів у напрямку міста Берестин Харківської області з Харкова, Орільки, Мерефи та Полтави-Південної. Пасажирів закликають уважно слухати оголошення на станціях та від поїзних бригад.