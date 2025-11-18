RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

"Укрзализныця" изменила маршруты поездов из-за повреждения инфраструктуры в Харьковской области

Фото: В Харьковской области поезда курсируют с задержками из-за обстрелов (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Веремеева

Во вторник, 18 ноября, "Укрзализныця" изменила маршруты некоторых поездов из-за ночных обстрелов в Харьковской области, которые повредили железнодорожную инфраструктуру.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

По измененным маршрутам будут курсировать поезда №227 Барвенково - Ивано-Франковск и №102 Херсон - Барвенково. Из-за объездного пути время в пути для пассажиров увеличится. В ведомстве извинились за неудобства, заверив, что пассажиры доберутся до пункта назначения безопасно.

Утренние поезда днепровского направления курсируют по графику. В то же время в Днепре зафиксировано повреждение ряда вагонов и инфраструктуры. Восстановительные работы продолжаются, однако движение не остановилось.

Ограничения коснулись утренних пригородных рейсов в направлении города Берестин Харьковской области из Харькова, Орельки, Мерефы и Полтавы-Южной. Пассажиров призывают внимательно слушать объявления на станциях и от поездных бригад.

Напомним, в ночь на 18 ноября Россия нанесла массированный удар по железнодорожной инфраструктуре в Днепре и в Харьковской области, повредив станции, вагоны и гражданские объекты, вызвав пожары и ранения людей. Несмотря на разрушения, движение некоторых электричек в Днепре восстановлено по графику.

РБК-Украина писало, что в ночь на 18 ноября российские ракеты ударили по Берестину Харьковской области. В результате атаки погибла 17-летняя девушка, еще 9 человек ранены.

Мы также рассказывали, что в Днепре повреждены здания редакций "Суспільне Дніпро" и "Украинского радио", частные и коммерческие объекты, многоэтажки и транспорт. В результате ударов ранены два человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяХарьковПоезда