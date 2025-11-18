"Укрзализныця" изменила маршруты поездов из-за повреждения инфраструктуры в Харьковской области

По измененным маршрутам будут курсировать поезда №227 Барвенково - Ивано-Франковск и №102 Херсон - Барвенково. Из-за объездного пути время в пути для пассажиров увеличится. В ведомстве извинились за неудобства, заверив, что пассажиры доберутся до пункта назначения безопасно.

Утренние поезда днепровского направления курсируют по графику. В то же время в Днепре зафиксировано повреждение ряда вагонов и инфраструктуры. Восстановительные работы продолжаются, однако движение не остановилось.

Ограничения коснулись утренних пригородных рейсов в направлении города Берестин Харьковской области из Харькова, Орельки, Мерефы и Полтавы-Южной. Пассажиров призывают внимательно слушать объявления на станциях и от поездных бригад.