Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Укрзалізниця" змінила маршрути на популярні напрямки: куди не доїхати потягом

Фото: "Укрзалізниця" змінила маршрути на популярні напрямки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

"Укрзалізниця" сьогодні, 19 лютого, змінила графік курсування низки маршрутів потягів у східному та північному напрямках з міркувань безпеки та через складні погодні умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Читайте також: У Києві запускають додаткові поїзди Kyiv City Express: розклад і ціна

Моніторингові групи "Укрзалізниці" працюють у посиленому режимі, намагаючись зберігати рух потягів з урахуванням безпекової ситуації.

Сумщина

У Сумській області регіональні поїзди тимчасово курсують лише до та з Конотопа.

Харківщина та Днеччина

Від Лозової в напрямку Краматорська пасажирів підхоплюють автобуси. На краматорському напрямку поїзд №102 дочекається пересадки з трансферних автобусів з Донеччини, які затримуються через складні погодні умови.

Регіональні експреси ізюмського напрямку курсують із незначними затримками.

Запорізьки напрямок

Поїзди №86/85 Львів – Запоріжжя – Львів, №5/6 Ясіня – Запоріжжя – Ясіня, №128/127 Львів – Запоріжжя – Львів та №51/52 Одеса – Запоріжжя – Одеса курсуватимуть до та з Дніпра. Відповідно, між Дніпром і Запоріжжям працює автобусний трансфер.

Інші поїзди далекого сполучення будуть курсувати до Запоріжжя, але залежно від ситуації розклад руху потягів може змінитись.

Раніше повідомлялось, що УЗ обмежила рух у чотирьох областях: куди поїздом сьогодні не доїхати та де чекати автобус.

Окрім того, РБК-Україна пояснювало, як можна економити на квитках УЗ за новими правилами.Також ми писали, як слід діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється.

