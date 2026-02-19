RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Укрзализныця" изменила маршруты на популярные направления: куда не доехать поездом

Фото: "Укрзализныця" изменила маршруты на популярные направления (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

"Укрзализныця" сегодня, 19 февраля, изменила график курсирования ряда маршрутов поездов в восточном и северном направлениях из соображений безопасности и из-за сложных погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

Читайте также: В Киеве запускают дополнительные поезда Kyiv City Express: расписание и цена

Мониторинговые группы "Укрзалізниці" работают в усиленном режиме, пытаясь сохранять движение поездов с учетом ситуации с безопасностью.

Сумская область

В Сумской области региональные поезда временно курсируют только до и из Конотопа.

Харьковская область и Днепропетровская область

От Лозовой в направлении Краматорска пассажиров подхватывают автобусы. На краматорском направлении поезд №102 дождется пересадки с трансферных автобусов из Донецкой области, которые задерживаются из-за сложных погодных условий.

Региональные экспрессы изюмского направления курсируют с незначительными задержками.

Запорожское направление

Поезда №86/85 Львов - Запорожье - Львов, №5/6 Ясиня - Запорожье - Ясиня, №128/127 Львов - Запорожье - Львов и №51/52 Одесса - Запорожье - Одесса будут курсировать в и из Днепра. Соответственно, между Днепром и Запорожьем работает автобусный трансфер.

Другие поезда дальнего следования будут курсировать в Запорожье, но в зависимости от ситуации расписание движения поездов может измениться.

 

Ранее сообщалось, что УЗ ограничила движение в четырех областях: куда поездом сегодня не доехать и где ждать автобус.

Кроме того, РБК-Украина объясняло, как можно экономить на билетах УЗ по новым правилам. Также мы писали, как следует действовать пассажирам, если поезд опаздывает.

