ua en ru
Чт, 19 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

"Укрзалізниця" змінила маршрути на популярні напрямки: куди не доїхати потягом

Четвер 19 лютого 2026 13:18
UA EN RU
"Укрзалізниця" змінила маршрути на популярні напрямки: куди не доїхати потягом Фото: "Укрзалізниця" змінила маршрути на популярні напрямки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

"Укрзалізниця" сьогодні, 19 лютого, змінила графік курсування низки маршрутів потягів у східному та північному напрямках з міркувань безпеки та через складні погодні умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Читайте також: У Києві запускають додаткові поїзди Kyiv City Express: розклад і ціна

Моніторингові групи "Укрзалізниці" працюють у посиленому режимі, намагаючись зберігати рух потягів з урахуванням безпекової ситуації.

Сумщина

У Сумській області регіональні поїзди тимчасово курсують лише до та з Конотопа.

Харківщина та Днеччина

Від Лозової в напрямку Краматорська пасажирів підхоплюють автобуси. На краматорському напрямку поїзд №102 дочекається пересадки з трансферних автобусів з Донеччини, які затримуються через складні погодні умови.

Регіональні експреси ізюмського напрямку курсують із незначними затримками.

Запорізьки напрямок

Поїзди №86/85 Львів – Запоріжжя – Львів, №5/6 Ясіня – Запоріжжя – Ясіня, №128/127 Львів – Запоріжжя – Львів та №51/52 Одеса – Запоріжжя – Одеса курсуватимуть до та з Дніпра. Відповідно, між Дніпром і Запоріжжям працює автобусний трансфер.

Інші поїзди далекого сполучення будуть курсувати до Запоріжжя, але залежно від ситуації розклад руху потягів може змінитись.

Раніше повідомлялось, що УЗ обмежила рух у чотирьох областях: куди поїздом сьогодні не доїхати та де чекати автобус.

Окрім того, РБК-Україна пояснювало, як можна економити на квитках УЗ за новими правилами.Також ми писали, як слід діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Вторгнення Росії до України Потяги
Новини
Сніговий колапс і пів метра води: де негода паралізувала життя українців (фото, відео)
Сніговий колапс і пів метра води: де негода паралізувала життя українців (фото, відео)
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"