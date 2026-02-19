"Укрзалізниця" змінила маршрути на популярні напрямки: куди не доїхати потягом
"Укрзалізниця" сьогодні, 19 лютого, змінила графік курсування низки маршрутів потягів у східному та північному напрямках з міркувань безпеки та через складні погодні умови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
Моніторингові групи "Укрзалізниці" працюють у посиленому режимі, намагаючись зберігати рух потягів з урахуванням безпекової ситуації.
Сумщина
У Сумській області регіональні поїзди тимчасово курсують лише до та з Конотопа.
Харківщина та Днеччина
Від Лозової в напрямку Краматорська пасажирів підхоплюють автобуси. На краматорському напрямку поїзд №102 дочекається пересадки з трансферних автобусів з Донеччини, які затримуються через складні погодні умови.
Регіональні експреси ізюмського напрямку курсують із незначними затримками.
Запорізьки напрямок
Поїзди №86/85 Львів – Запоріжжя – Львів, №5/6 Ясіня – Запоріжжя – Ясіня, №128/127 Львів – Запоріжжя – Львів та №51/52 Одеса – Запоріжжя – Одеса курсуватимуть до та з Дніпра. Відповідно, між Дніпром і Запоріжжям працює автобусний трансфер.
Інші поїзди далекого сполучення будуть курсувати до Запоріжжя, але залежно від ситуації розклад руху потягів може змінитись.
