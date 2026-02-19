"Укрзализныця" изменила маршруты на популярные направления: куда не доехать поездом
"Укрзализныця" сегодня, 19 февраля, изменила график курсирования ряда маршрутов поездов в восточном и северном направлениях из соображений безопасности и из-за сложных погодных условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
Читайте также: В Киеве запускают дополнительные поезда Kyiv City Express: расписание и цена
Мониторинговые группы "Укрзалізниці" работают в усиленном режиме, пытаясь сохранять движение поездов с учетом ситуации с безопасностью.
Сумская область
В Сумской области региональные поезда временно курсируют только до и из Конотопа.
Харьковская область и Днепропетровская область
От Лозовой в направлении Краматорска пассажиров подхватывают автобусы. На краматорском направлении поезд №102 дождется пересадки с трансферных автобусов из Донецкой области, которые задерживаются из-за сложных погодных условий.
Региональные экспрессы изюмского направления курсируют с незначительными задержками.
Запорожское направление
Поезда №86/85 Львов - Запорожье - Львов, №5/6 Ясиня - Запорожье - Ясиня, №128/127 Львов - Запорожье - Львов и №51/52 Одесса - Запорожье - Одесса будут курсировать в и из Днепра. Соответственно, между Днепром и Запорожьем работает автобусный трансфер.
Другие поезда дальнего следования будут курсировать в Запорожье, но в зависимости от ситуации расписание движения поездов может измениться.
Ранее сообщалось, что УЗ ограничила движение в четырех областях: куда поездом сегодня не доехать и где ждать автобус.
Кроме того, РБК-Украина объясняло, как можно экономить на билетах УЗ по новым правилам. Также мы писали, как следует действовать пассажирам, если поезд опаздывает.