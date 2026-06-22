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"Укрзалізниця" збільшує кількість дитячих вагонів на літо: повний список рейсів

10:24 22.06.2026 Пн
3 хв
Куди доїхати з малечею можна буде зручніше?
aimg Ірина Костенко
Кількість дитячих вагонів для пасажирів УЗ збільшується (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

У літньому графіку від "Укрзалізниці" збільшується кількість дитячих вагонів. Для батьків і дітей передбачені спеціальні умови та розваги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Головне:

  • Кількість дитячих вагонів: збільшується до 16 одиниць у літньому графіку.
  • Географія: вагони для юних пасажирів курсують на 13 основних напрямках, а з 28 червня додаються ще 3 рейси.
  • Доцільність: рейтинг схвалення (NPS) цих вагонів залишається найвищим, а кількість яскравих сторіз у соцмережах - рекордною.
  • Доступність: у вагонах працюють кондиціонери, є пеленальні столики, манежі, розваги та спеціальне дитяче меню.

Як змінюється кількість дитячих вагонів

"Найкраще, що ми можемо дати родинам iз малечею - більше дитячих вагонів", - розповіли у компанії.

Так, від початку дії літнього графіка руху - з 28 червня - їхня кількість виросте з 13 до 16.

"Тож ми завершили обкатку в рейсах ще двох свіженьких дитячих вагонів. Останній, 16-й, вийде із завода... чітко під старт нового розкладу", - поділились в "Укрзалізниці".

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Уточнюється, що "ця математика стала можливою завдяки партнерству з Visa".

"Адже спільними зусиллями за 3 місяці ми модернізували та підготували вже 6 дитячих вагонів", - пояснили українцям.

Зазначається, що "їхній рейтинг схвалення (NPS) залишається найвищим серед вагонів "Укрзалізниці", а кількість яскравих сторіз у соцмережах - рекордною".

На яких рейсах УЗ доступні дитячі вагони

Згідно з інформацією компанії, шукати дитячий вагон у застосунку "Укрзалізниці" можна на таких рейсах:

  • №1/2 "Єдність" ("Харків - Івано-Франківськ");
  • №15/16 "Лесь Курбас" ("Харків - Ясіня");
  • №17/18 "Сковорода" ("Харків - Ужгород");
  • №26/25 "Одеса - Ясіня";
  • №41/42 "Дніпро - Трускавець";
  • №81/82 "Сакура" ("Київ - Ужгород");
  • №95/96 "Гуцульщина" ("Київ - Рахів");
  • №351/352 "Київ - Кишинів".
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Крім того, від 28 червня додаються ще й такі рейси:

  • №93/94 "Харків - Холм";
  • №123/124 "Харків - Чернівці";
  • №353/354 "Бессарабія" ("Київ - Кишинів").

УЗ збільшує кількість дитячих вагонів (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Особливості дитячих вагонів від "Укрзалізниці"

Насамкінець у компанії нагадали, що до поїздки дитячим вагоном допускаються тільки пасажири з дітьми.

Так, для батьків із немовлятами на борту передбачені:

  • сповивальні столики;
  • підігрівачі дитячого харчування;
  • манежі для сну та повзання.
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"Особливо зручним дитячий вагон буде для малечі дошкільного віку", - зауважили у прес-службі УЗ.

Під час подорожі для юних пасажирів передбачені:

  • дитяча постіль;
  • бізіборди;
  • розмальовки;
  • настільні ігри;
  • обов'язкова вечірня аудіоказка.

Крім того, в усіх дитячих вагонах:

  • працюють кондиціонери;
  • пропонується спеціальне дитяче меню.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як економити на квитках УЗ за новими правилами.

Крім того, ми пояснювали, за що можуть оштрафувати пасажирів у поїздах (перелік порушень і суми).

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