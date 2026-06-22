"Укрзалізниця" збільшує кількість дитячих вагонів на літо: повний список рейсів

У літньому графіку від "Укрзалізниці" збільшується кількість дитячих вагонів. Для батьків і дітей передбачені спеціальні умови та розваги.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
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"Найкраще, що ми можемо дати родинам iз малечею - більше дитячих вагонів", - розповіли у компанії.
Так, від початку дії літнього графіка руху - з 28 червня - їхня кількість виросте з 13 до 16.
"Тож ми завершили обкатку в рейсах ще двох свіженьких дитячих вагонів. Останній, 16-й, вийде із завода... чітко під старт нового розкладу", - поділились в "Укрзалізниці".
Уточнюється, що "ця математика стала можливою завдяки партнерству з Visa".
"Адже спільними зусиллями за 3 місяці ми модернізували та підготували вже 6 дитячих вагонів", - пояснили українцям.
Зазначається, що "їхній рейтинг схвалення (NPS) залишається найвищим серед вагонів "Укрзалізниці", а кількість яскравих сторіз у соцмережах - рекордною".
Згідно з інформацією компанії, шукати дитячий вагон у застосунку "Укрзалізниці" можна на таких рейсах:
Крім того, від 28 червня додаються ще й такі рейси:
Насамкінець у компанії нагадали, що до поїздки дитячим вагоном допускаються тільки пасажири з дітьми.
Так, для батьків із немовлятами на борту передбачені:
"Особливо зручним дитячий вагон буде для малечі дошкільного віку", - зауважили у прес-службі УЗ.
Під час подорожі для юних пасажирів передбачені:
Крім того, в усіх дитячих вагонах:
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