"Укрзалізниця" збільшує кількість дитячих вагонів на літо: повний список рейсів

Головне: Кількість дитячих вагонів : збільшується до 16 одиниць у літньому графіку.

: збільшується до 16 одиниць у літньому графіку. Географія : вагони для юних пасажирів курсують на 13 основних напрямках, а з 28 червня додаються ще 3 рейси.

: вагони для юних пасажирів курсують на 13 основних напрямках, а з 28 червня додаються ще 3 рейси. Доцільність : рейтинг схвалення (NPS) цих вагонів залишається найвищим, а кількість яскравих сторіз у соцмережах - рекордною.

: рейтинг схвалення (NPS) цих вагонів залишається найвищим, а кількість яскравих сторіз у соцмережах - рекордною. Доступність: у вагонах працюють кондиціонери, є пеленальні столики, манежі, розваги та спеціальне дитяче меню.

Як змінюється кількість дитячих вагонів

"Найкраще, що ми можемо дати родинам iз малечею - більше дитячих вагонів", - розповіли у компанії.

Так, від початку дії літнього графіка руху - з 28 червня - їхня кількість виросте з 13 до 16.

"Тож ми завершили обкатку в рейсах ще двох свіженьких дитячих вагонів. Останній, 16-й, вийде із завода... чітко під старт нового розкладу", - поділились в "Укрзалізниці".

Уточнюється, що "ця математика стала можливою завдяки партнерству з Visa".

"Адже спільними зусиллями за 3 місяці ми модернізували та підготували вже 6 дитячих вагонів", - пояснили українцям.

Зазначається, що "їхній рейтинг схвалення (NPS) залишається найвищим серед вагонів "Укрзалізниці", а кількість яскравих сторіз у соцмережах - рекордною".

На яких рейсах УЗ доступні дитячі вагони

Згідно з інформацією компанії, шукати дитячий вагон у застосунку "Укрзалізниці" можна на таких рейсах:

№1/2 "Єдність" ("Харків - Івано-Франківськ");

№15/16 "Лесь Курбас" ("Харків - Ясіня");

№17/18 "Сковорода" ("Харків - Ужгород");

№26/25 "Одеса - Ясіня";

№41/42 "Дніпро - Трускавець";

№81/82 "Сакура" ("Київ - Ужгород");

№95/96 "Гуцульщина" ("Київ - Рахів");

№351/352 "Київ - Кишинів".

Крім того, від 28 червня додаються ще й такі рейси:

№93/94 "Харків - Холм";

№123/124 "Харків - Чернівці";

№353/354 "Бессарабія" ("Київ - Кишинів").

УЗ збільшує кількість дитячих вагонів (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Особливості дитячих вагонів від "Укрзалізниці"

Насамкінець у компанії нагадали, що до поїздки дитячим вагоном допускаються тільки пасажири з дітьми.

Так, для батьків із немовлятами на борту передбачені:

сповивальні столики;

підігрівачі дитячого харчування;

манежі для сну та повзання.

"Особливо зручним дитячий вагон буде для малечі дошкільного віку", - зауважили у прес-службі УЗ.

Під час подорожі для юних пасажирів передбачені:

дитяча постіль;

бізіборди;

розмальовки;

настільні ігри;

обов'язкова вечірня аудіоказка.

Крім того, в усіх дитячих вагонах: