"Укрзализныця" увеличивает количество детских вагонов на лето: полный список рейсов

В летнем графике от "Укрзализныци" увеличивается количество детских вагонов. Для родителей и детей предусмотрены специальные условия и развлечения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.
Главное:
"Лучшее, что мы можем дать семьям с малышами - больше детских вагонов", - рассказали в компании.
Так, с начала действия летнего графика движения - с 28 июня - их количество увеличится с 13 до 16.
"Поэтому мы завершили обкатку в рейсах еще двух совершенно новых детских вагонов. Последний, 16-й, выйдет с завода... как раз к началу действия нового расписания", - сообщили в "Укрзализныце".
Уточняется, что "эта математика стала возможной благодаря партнерству с Visa".
"Ведь совместными усилиями за 3 месяца мы модернизировали и подготовили уже 6 детских вагонов", - объяснили украинцам.
Отмечается, что "их рейтинг одобрения (NPS) остается самым высоким среди вагонов "Укрзализныци", а количество ярких сторис в соцсетях - рекордным".
Согласно информации компании, найти детский вагон в приложении "Укрзализныци" можно на следующих рейсах:
Кроме того, с 28 июня добавляются еще и такие рейсы:
В заключение в компании напомнили, что к поездке в детском вагоне допускаются только пассажиры с детьми.
Так, для родителей с младенцами на борту предусмотрены:
"Особенно удобным детский вагон будет для малышей дошкольного возраста", - отметили в пресс-службе УЗ.
Во время путешествия для юных пассажиров предусмотрены:
Кроме того, во всех детских вагонах:
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