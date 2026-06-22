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"Укрзализныця" увеличивает количество детских вагонов на лето: полный список рейсов

10:24 22.06.2026 Пн
3 мин
Куда доехать с малышами можно будет удобнее?
aimg Ирина Костенко
Количество детских вагонов для пассажиров УЗ увеличивается (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В летнем графике от "Укрзализныци" увеличивается количество детских вагонов. Для родителей и детей предусмотрены специальные условия и развлечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.

Главное:

  • Количество детских вагонов: увеличивается до 16 единиц в летнем расписании.
  • География: вагоны для юных пассажиров курсируют на 13 основных направлениях, а с 28 июня добавляются еще 3 рейса.
  • Целесообразность: рейтинг одобрения (NPS) этих вагонов остается самым высоким, а количество ярких сторис в соцсетях - рекордным.
  • Доступность: в вагонах работают кондиционеры, есть пеленальные столики, манежи, развлечения и специальное детское меню.

Как меняется количество детских вагонов

"Лучшее, что мы можем дать семьям с малышами - больше детских вагонов", - рассказали в компании.

Так, с начала действия летнего графика движения - с 28 июня - их количество увеличится с 13 до 16.

"Поэтому мы завершили обкатку в рейсах еще двух совершенно новых детских вагонов. Последний, 16-й, выйдет с завода... как раз к началу действия нового расписания", - сообщили в "Укрзализныце".

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Уточняется, что "эта математика стала возможной благодаря партнерству с Visa".

"Ведь совместными усилиями за 3 месяца мы модернизировали и подготовили уже 6 детских вагонов", - объяснили украинцам.

Отмечается, что "их рейтинг одобрения (NPS) остается самым высоким среди вагонов "Укрзализныци", а количество ярких сторис в соцсетях - рекордным".

На каких рейсах УЗ доступны детские вагоны

Согласно информации компании, найти детский вагон в приложении "Укрзализныци" можно на следующих рейсах:

  • №1/2 "Єдність" ("Харьков - Ивано-Франковск");
  • №15/16 "Лесь Курбас" ("Харьков - Ясиня");
  • №17/18 "Сковорода" ("Харьков - Ужгород");
  • № 26/25 "Одесса - Ясиня";
  • №41/42 "Днепр - Трускавец";
  • №81/82 "Сакура" ("Киев - Ужгород");
  • №95/96 "Гуцульщина" ("Киев - Рахов");
  • №351/352 "Киев - Кишинев".
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Кроме того, с 28 июня добавляются еще и такие рейсы:

  • №93/94 "Харьков - Холм";
  • №123/124 "Харьков - Черновцы";
  • №353/354 "Бессарабія" ("Киев - Кишинев").

УЗ увеличивает количество детских вагонов (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Особенности детских вагонов от "Укрзализныци"

В заключение в компании напомнили, что к поездке в детском вагоне допускаются только пассажиры с детьми.

Так, для родителей с младенцами на борту предусмотрены:

  • пеленальные столики;
  • подогреватели детского питания;
  • манежи для сна и ползания.
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"Особенно удобным детский вагон будет для малышей дошкольного возраста", - отметили в пресс-службе УЗ.

Во время путешествия для юных пассажиров предусмотрены:

  • детская постель;
  • бизиборды;
  • раскраски;
  • настольные игры;
  • обязательная вечерняя аудиосказка.

Кроме того, во всех детских вагонах:

  • работают кондиционеры;
  • предлагается специальное детское меню.

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