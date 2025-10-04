"Укрзализныця" запускает новый поезд Киев - Бухарест: когда начнет курсировать

"Укрзализныця" запускает ежедневное сообщение между Украиной и Румынией уже с 10 октября 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий в Telegram .

Стоимость билета в купейном вагоне - примерно 3800 грн. Купить билеты уже можно в приложении или на сайте "Укрзализныци".

Поезд будет прибывать на центральный вокзал Бухареста - Gara de Nord. С этого вокзала регулярно курсируют скоростные электрички до аэропорта.

Напомним, 12 сентября из Ужгорода по евроколеи отправились первые прямые поезда в Европу. Этот запуск открывает "новую страницу интеграции Украины с Европейским Союзом".

