Главная » Жизнь » Общество

"Укрзализныця" запускает новый поезд Киев - Бухарест: когда начнет курсировать

Украина, Суббота 04 октября 2025 17:52
"Укрзализныця" запускает новый поезд Киев - Бухарест: когда начнет курсировать Фото: билеты на поезд Киев - Бухарест уже в продаже (иллюстративное фото Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Оксана Тесленко

"Укрзализныця" запускает ежедневное сообщение между Украиной и Румынией уже с 10 октября 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий в Telegram.

Маршрут будет пролегать: Киев - Винница - Жмеринка - Могилев-Подольский - Велчинец - Унгены - Яссы - Бухарест.

Что известно о расписании движения

  • Отправление из Киева - 06:30, прибытие в Бухарест - 06:47 следующего дня.
  • В обратном направлении - из Бухареста в 19:10, в Киев в 19:41 следующего дня.

Поезд будет прибывать на центральный вокзал Бухареста - Gara de Nord. С этого вокзала регулярно курсируют скоростные электрички до аэропорта.

Стоимость билета в купейном вагоне - примерно 3800 грн. Купить билеты уже можно в приложении или на сайте "Укрзализныци".

Напомним, 12 сентября из Ужгорода по евроколеи отправились первые прямые поезда в Европу. Этот запуск открывает "новую страницу интеграции Украины с Европейским Союзом".

Ранее мы рассказывали, что в УЗ "рассекретили" вагоны будущего и объясняли, что и когда может измениться для пассажиров.

Читайте также о скидках и льготах от "Укрзализныци" - как можно экономить на билетах во время путешествий.

