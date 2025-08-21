"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд "Київ - Львів": коли курсуватиме

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд між Києвом та Львовом на кінець серпня через підвищений попит на перевезення.

Квитки вже можна придбати в офіційному застосунку "Укрзалізниці", на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на популярних маршрутах Київ - Львів та Київ - Вінниця у серпні. Квитки вже доступні для замовлення онлайн та в касах.

Також ми писали, що "Укрзалізниця" призначила п’ять додаткових поїздів на кінець серпня, вересень та початок жовтня. Вони курсуватимуть за напрямками Київ - Львів, Київ - Дніпро, Київ - Трускавець, Чоп - Львів та Ужгород - Київ. Додаткові поїзди призначили для того, аби задовольнити підвищений попит на подорожі після завершення літа, особливо у західному напрямку.