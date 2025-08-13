"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на додаткові потяги: коли і куди поїдуть

"Укрзалізниця" призначила низку додаткових поїздів у другій половині серпня, зокрема на популярному напрямку Київ - Львів та Київ - Вінниця. Квитки вже доступні для замовлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

Як пояснили в УЗ, напрямок між Києвом та Львовом лишається одним із найпіковіших по запитах від пасажирів, тож вони вирішили призначити додаткові рейси на окремі дати.

"Це стає можливим завдяки збільшенню ефективності використання вагонів: одразу після прибуття зі свого основного рейсу, замість "відпочинку" в депо, наші вагони мчать у наступну подорож, встигаючи зробити ще одне "коло" між своїм основним маршрутом" , - зазначили в "Укрзалізниці".

Таким часом, на окремі дати серпня призначаємо такі додаткові рейси:

№ 249/250 Київ-Львів - відправлення з Києва та Львова: 18 та 19 серпня,

№ 243/244 Київ-Львів - відправлення з Києва та Львова: 16, 17, 20 серпня,

№ 775/776 Київ-Вінниця - відправлення з Києва та Вінниці 31 серпня.

Враховуючи специфіку курсування цих рейсів, вони відправлятимуться складом зі звичайних спальних вагонів "Укрзалізниці", але з місцями для сидіння.

Всі квитки вже у продажу: