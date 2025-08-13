ua en ru
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на додаткові потяги: коли і куди поїдуть

Україна, Середа 13 серпня 2025 16:45
UA EN RU
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на додаткові потяги: коли і куди поїдуть Фото: "Укрзалізниця" запускає додаткові потяги (facebook.com Ministry for restoration)
Автор: Каріна Левицька

"Укрзалізниця" призначила низку додаткових поїздів у другій половині серпня, зокрема на популярному напрямку Київ - Львів та Київ - Вінниця. Квитки вже доступні для замовлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Як пояснили в УЗ, напрямок між Києвом та Львовом лишається одним із найпіковіших по запитах від пасажирів, тож вони вирішили призначити додаткові рейси на окремі дати.

"Це стає можливим завдяки збільшенню ефективності використання вагонів: одразу після прибуття зі свого основного рейсу, замість "відпочинку" в депо, наші вагони мчать у наступну подорож, встигаючи зробити ще одне "коло" між своїм основним маршрутом" , - зазначили в "Укрзалізниці".

Таким часом, на окремі дати серпня призначаємо такі додаткові рейси:

  • № 249/250 Київ-Львів - відправлення з Києва та Львова: 18 та 19 серпня,
  • № 243/244 Київ-Львів - відправлення з Києва та Львова: 16, 17, 20 серпня,
  • № 775/776 Київ-Вінниця - відправлення з Києва та Вінниці 31 серпня.

Враховуючи специфіку курсування цих рейсів, вони відправлятимуться складом зі звичайних спальних вагонів "Укрзалізниці", але з місцями для сидіння.

Всі квитки вже у продажу:

  • у застосунку "Укрзалізниці",
  • на сайті,
  • у касах вокзалів.

"Укрзалізниця" бореться з дефіцитом квитків

Нагадаємо, що з 1 серпня 2025 року "Укрзалізниця" в тестовому режимі запровадила верифікацію пасажирів через "Дія.Підпис" для купівлі та повернення квитків на три популярні рейси: Київ - Ужгород, Львів - Одеса та Київ - Чоп.

Для пасажирів без нового паспорта залишили продаж квитків у визначених касах на вокзалах. Нововведення також не стосуються військових квитків.

Також в УЗ заявили, що вартість залізничних квитків в Україні має залишатися доступною щонайменше до завершення воєнного стану, але для окремих категорій проїзних документів можуть запровадити динамічне ціноутворення вже зараз.

