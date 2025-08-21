"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд "Киев - Львов": когда будет курсировать

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд между Киевом и Львовом на конец августа из-за повышенного спроса на перевозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Билеты уже можно приобрести в официальном приложении "Укрзализныци", на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на популярных маршрутах Киев - Львов и Киев - Винница в августе. Билеты уже доступны для заказа онлайн и в кассах.

Также мы писали, что "Укрзализныця" назначила пять дополнительных поездов на конец августа, сентябрь и начало октября. Они будут курсировать по направлениям Киев - Львов, Киев - Днепр, Киев - Трускавец, Чоп - Львов и Ужгород - Киев. Дополнительные поезда назначили для того, чтобы удовлетворить повышенный спрос на путешествия после завершения лета, особенно в западном направлении.