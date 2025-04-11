"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд Київ - Дніпро на Великдень: квитки вже у продажу

Додаткові поїзди у квітні

РБК-Україна раніше розповідало, що у квітні "Укрзалізниця" запустила додаткові рейси поїзда №159/160 між Києвом і Трускавцем. Поїзд буде курсувати 12, 18, 19, 20 та 21 квітня. Він вирушатиме з Києва о 10:16 і прибуватиме до Трускавця о 19:37. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з Трускавця о 09:03 та прибуватиме у Київ о 19:11. Він зупинятиметься у Львові та Дрогобичі.

Також на Великодні свята "Укрзалізниця" запускає додатковий регіональний поїзд №802/801 між Чернівцями та Львовом. Поїзд курсуватим 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 та 28 квітня 2025 року. Відправлення з Чернівців о 06:32, прибуття до Львова об 11:19. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме зі Львова о 17:20, прибуття до Чернівців о 22:07.

Також "Укрзалізниця" призначила додатковий рейс швидкісного поїзда "Інтерсіті" №755/756 за маршрутом Київ - Луцьк - Київ. Поїзд вирушатиме з Києва 17 квітня о 07:21, з прибуттям до Луцька о 13:00, а з Луцька о 16:29, з прибуттям до Києва о 22:17. Проміжні зупинки включають Фастів, Бердичів, Полонне, Шепетівку, Славуту, Кривин, Здолбунів, Рівне та Ківерці.

​Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.