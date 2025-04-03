"Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди із Києва до Трускавця: названі дати

У квітні із Києва до Трускавця курсуватимуть додаткові поїзди. Пасажири вже можуть купити квитки на бажані дати.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" .

Квитки вже доступні у застосунку "Укрзалізниці", на сайті компанії та в касах вокзалів.

Поїзд відправляється з Києва о 10:16 і прибуває до Трускавця о 19:37. У зворотному напрямку вирушає о 09:03 та прибуває до столиці о 19:11. Маршрут передбачає зупинки у Львові та Дрогобичі.

"Укрзалізниця" додала нові дати курсування поїзда №159/160 "Київ - Трускавець". Він курсуватиме додатково 12, 18, 19, 20 та 21 квітня, окрім раніше анонсованих рейсів 4, 5, 6, 7, 11, 13 та 14 квітня.

Раніше РБК-Україна розповідало, що залізничні перевезення між Україною та Австрією можуть стати комфортнішими для пасажирів завдяки ряду ініціатив, над якими працюють "Укрзалізниця" та австрійська компанія Österreichische Bundesbahnen.

Кібератака на "Укрзалізницю"

"Укрзалізниця" постраждала внаслідок масштабної кібератаки, яка викликала перебої у роботі онлайн-продажу квитків, сервісів замовлення послуг та довідкової інформації. Після майже 90 годин роботи компанія змогла відновити функції.

Вже відновлено інтеграцію з платформою "Армія+" для продажу квитків зі спецрезерву для військових. Також повернулися функції моніторингу та автоматичного викупу квитків через мобільний додаток і офіційний сайт. Вдалося відновити й верифікацію через "Дія.Підпис", що дозволяє військовим отримувати доступ до найбільш популярних міжнародних рейсів.

Крім того, голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський також зазначив, що система не зберігає особисті дані пасажирів і не містить інформації про військові вантажі.

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