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Більше місць до свят. УЗ призначила додатковий рейс популярного поїзда

П'ятниця 11 квітня 2025 12:18
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Більше місць до свят. УЗ призначила додатковий рейс популярного поїзда "Укрзалізниця" призначила додатковий рейс популярного поїзда (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Національний перевізник "Укрзалізниця" призначив додатковий рейс популярного серед українців швидкісного поїзда. Додаткові місця до великодніх свят отримали пасажири, які планують подорож на захід України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Який додатковий рейс призначила УЗ

В "Укрзалізниці" розповіли, що до великодніх свят призначили додатковий рейс швидкісного поїзда "Інтерсіті" №755/756 "Київ - Луцьк - Київ".

Його розклад на 17 квітня (в обох напрямках) є таким:

  • відправлення з Києва о 07:21 - прибуття до Луцька о 13:00;
  • відправлення з Луцька о 16:29 - прибуття до Києва о 22:17.

Повідомляється, що проміжні зупинки цього поїзда передбачені на таких станціях:

  • "Фастів";
  • "Бердичів";
  • "Полонне";
  • "Шепетівка";
  • "Славута";
  • "Кривин";
  • "Здолбунів";
  • "Рівне";
  • "Ківерці".

Уточнюється, що маршрут обслуговуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda - з вагонами 1 та 2 класу, а також вагоном-буфетом.

"Тому поїздка буде зручною, теплою та смачною", - наголосили у прес-службі "Укрзалізниці".

Купити квитки на додатковий рейс можна вже зараз (у застосунку, на сайті УЗ та у квиткових касах вокзалів).

Більше місць до свят. УЗ призначила додатковий рейс популярного поїздаБільше місць до свят. УЗ призначила додатковий рейс популярного поїздаПублікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Укрзалізниця" на період великодніх свят запускає додатковий поїзд до Одеси. Це допоможе пасажирам зручно спланувати святкові подорожі - до рідних, друзів чи просто до моря (або у зворотньому напрямку - до Києва).

Читайте також про знижки та пільги від "Укрзалізниці" - як можна економити на квитках під час подорожей.

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