Більше місць до свят. УЗ призначила додатковий рейс популярного поїзда

Національний перевізник "Укрзалізниця" призначив додатковий рейс популярного серед українців швидкісного поїзда. Додаткові місця до великодніх свят отримали пасажири, які планують подорож на захід України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Купити квитки на додатковий рейс можна вже зараз (у застосунку, на сайті УЗ та у квиткових касах вокзалів).

"Тому поїздка буде зручною, теплою та смачною", - наголосили у прес-службі "Укрзалізниці".

Уточнюється, що маршрут обслуговуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda - з вагонами 1 та 2 класу, а також вагоном-буфетом.

Повідомляється, що проміжні зупинки цього поїзда передбачені на таких станціях :

Його розклад на 17 квітня (в обох напрямках) є таким:

В "Укрзалізниці" розповіли, що до великодніх свят призначили додатковий рейс швидкісного поїзда "Інтерсіті" №755/756 "Київ - Луцьк - Київ" .

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Укрзалізниця" на період великодніх свят запускає додатковий поїзд до Одеси. Це допоможе пасажирам зручно спланувати святкові подорожі - до рідних, друзів чи просто до моря (або у зворотньому напрямку - до Києва).

Читайте також про знижки та пільги від "Укрзалізниці" - як можна економити на квитках під час подорожей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.