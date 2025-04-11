Більше місць до свят. УЗ призначила додатковий рейс популярного поїзда
Національний перевізник "Укрзалізниця" призначив додатковий рейс популярного серед українців швидкісного поїзда. Додаткові місця до великодніх свят отримали пасажири, які планують подорож на захід України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Який додатковий рейс призначила УЗ
В "Укрзалізниці" розповіли, що до великодніх свят призначили додатковий рейс швидкісного поїзда "Інтерсіті" №755/756 "Київ - Луцьк - Київ".
Його розклад на 17 квітня (в обох напрямках) є таким:
- відправлення з Києва о 07:21 - прибуття до Луцька о 13:00;
- відправлення з Луцька о 16:29 - прибуття до Києва о 22:17.
Повідомляється, що проміжні зупинки цього поїзда передбачені на таких станціях:
- "Фастів";
- "Бердичів";
- "Полонне";
- "Шепетівка";
- "Славута";
- "Кривин";
- "Здолбунів";
- "Рівне";
- "Ківерці".
Уточнюється, що маршрут обслуговуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda - з вагонами 1 та 2 класу, а також вагоном-буфетом.
"Тому поїздка буде зручною, теплою та смачною", - наголосили у прес-службі "Укрзалізниці".
Купити квитки на додатковий рейс можна вже зараз (у застосунку, на сайті УЗ та у квиткових касах вокзалів).
Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Укрзалізниця" на період великодніх свят запускає додатковий поїзд до Одеси. Це допоможе пасажирам зручно спланувати святкові подорожі - до рідних, друзів чи просто до моря (або у зворотньому напрямку - до Києва).
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