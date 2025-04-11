"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд Киев - Днепр на Пасху: билеты уже в продаже

Дополнительные поезда в апреле

РБК-Украина ранее рассказывало, что в апреле "Укрзализныця" запустила дополнительные рейсы поезда №159/160 между Киевом и Трускавцом. Поезд будет курсировать 12, 18, 18, 19, 20 и 21 апреля. Он будет отправляться из Киева в 10:16 и прибывать в Трускавец в 19:37. В обратном направлении поезд будет отправляться из Трускавца в 09:03 и прибывать в Киев в 19:11. Он будет останавливаться во Львове и Дрогобыче.

Также на Пасхальные праздники "Укрзализныця" запускает дополнительный региональный поезд №802/801 между Черновцами и Львовом. Поезд будет курсировать 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 и 28 апреля 2025 года. Отправление из Черновцов в 06:32, прибытие во Львов в 11:19. В обратном направлении поезд будет отправляться из Львова в 17:20, прибытие в Черновцы в 22:07.

Также "Укрзализныця" назначила дополнительный рейс скоростного поезда "Интерсити" №755/756 по маршруту Киев - Луцк - Киев. Поезд будет отправляться из Киева 17 апреля в 07:21, с прибытием в Луцк в 13:00, а из Луцка в 16:29, с прибытием в Киев в 22:17. Промежуточные остановки включают Фастов, Бердичев, Полонное, Шепетовку, Славуту, Кривин, Здолбунов, Ровно и Киверцы.

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