"Укрзалізниця" додає додатковий поїзд із Чернівців до Львова: коли він курсуватиме

На Великодні свята "Укрзалізниця" запускає додатковий регіональний поїзд між Чернівцями та Львовом. Він курсуватиме у дні з підвищеним попитом.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю" .

На період Великодніх свят "Укрзалізниця" призначила регіональний поїзд №802/801 Чернівці - Львів - Чернівці. Він курсуватиме у дні з підвищеним попитом: 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 та 28 квітня 2025 року.

Поїзд вирушатиме з Чернівців о 06:32 та прибуватиме до Львова об 11:19. У зворотному напрямку - виїзд зі Львова о 17:20, прибуття до Чернівців о 22:07. Серед зупинок - Снятин, Коломия, Івано-Франківськ і Ходорів.

Маршрут обслуговуватиме сучасний дизель-поїзд ДПКр-3 на 170 місць. Пасажирам обіцяють комфортну подорож - тишу, плавний хід і зручні сидіння.

Квитки можна придбати в застосунку "Укрзалізниці", на сайті або в залізничних касах.