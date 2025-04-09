"Укрзалізниця" додає додатковий поїзд із Чернівців до Львова: коли він курсуватиме
На Великодні свята "Укрзалізниця" запускає додатковий регіональний поїзд між Чернівцями та Львовом. Він курсуватиме у дні з підвищеним попитом.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".
На період Великодніх свят "Укрзалізниця" призначила регіональний поїзд №802/801 Чернівці - Львів - Чернівці. Він курсуватиме у дні з підвищеним попитом: 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 та 28 квітня 2025 року.
Поїзд вирушатиме з Чернівців о 06:32 та прибуватиме до Львова об 11:19. У зворотному напрямку - виїзд зі Львова о 17:20, прибуття до Чернівців о 22:07. Серед зупинок - Снятин, Коломия, Івано-Франківськ і Ходорів.
Маршрут обслуговуватиме сучасний дизель-поїзд ДПКр-3 на 170 місць. Пасажирам обіцяють комфортну подорож - тишу, плавний хід і зручні сидіння.
Квитки можна придбати в застосунку "Укрзалізниці", на сайті або в залізничних касах.
Раніше РБК-Україна писало, що у квітні "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда №159/160 сполученням Київ - Трускавець. Поїзд курсуватиме 12, 18, 19, 20 та 21 квітня, відправляючись з Києва о 10:16 та прибуваючи до Трускавця о 19:37. У зворотному напрямку відправлення о 09:03 з прибуттям до Києва о 19:11. Маршрут включає зупинки у Львові та Дрогобичі.
Також ми розповідали, що пасажири "Укрзалізниці" можуть бути оштрафовані за порушення правил користування залізничним транспортом. Штрафи варіюються від 34 до 680 гривень в залежності від порушення. Серед основних порушень - куріння в несанкціонованих місцях, пошкодження обладнання, самовільне проїзд у вантажних поїздах, а також безквитковий проїзд, який карається штрафом, рівним десятикратній вартості квитка.
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