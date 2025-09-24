"Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди до Карпат: куди та коли курсуватимуть

Розклад руху

У суботу, 27 вересня, курсуватимуть такі потяги:

поїзд №807/808 Львів - Ворохта: виїзд о 08:02, прибуття о 13:02;

поїзд №808/807 Ворохта - Львів: виїзд о 14:37, прибуття о 19:56.

У неділю, 28 вересня, будуть такі додаткові рейси:

поїзд №810 Львів - Івано-Франківськ: виїзд о 07:28, прибуття о 10:03;

поїзд №812/811 Івано-Франківськ - Ворохта: виїзд об 11:18, прибуття о 13:02;

поїзд №808/807 Ворохта - Львів: виїзд о 14:37, прибуття о 19:56.

На маршрутах передбачені зупинки у Стрию, Калуші, Івано-Франківську, Яремче, Татарові-Буковелі та Микуличині.

Квитки вже доступні у застосунку та на сайті "Укрзалізниці", а також у касах вокзалів.

У компанії додають, що планують запускати аналогічні рейси й у жовтні.