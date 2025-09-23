Тепер без пересадок: куди та в які дні поїде "тестовий" регіональний поїзд УЗ

Національний перевізник "Укрзалізниця" запускає в тестовому режимі регіональний поїзд, який сполучатиме Фастів і Черкаси без пересадок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Насамкінець зазначається, що квитки - вже у продажу:

В "Укрзалізниці" повідомили, що на маршруті рейсу, зокрема, такі зупинки:

Українцям пояснили, що новий регіональний поїзд здійснить рейси в суботу:

"Субота - саме час спробувати новий рейс", - уточнили в "Укрзалізниці".

Наголошується, що тепер дістатися з Фастова до Черкас і назад можна:

У компанії розповіли, що запускають регіональний поїзд №844/843 "Фастів - Черкаси - Фастів".

Нагадаємо, раніше в УЗ "розсекретили" вагони майбутнього та пояснили, що і коли може змінитись для пасажирів.

Крім того, щоб перетворити поїздки в поїздах і відвідування вокзалів України на захоплюючу для дітей подію, УЗ запустила сімейний проект "Паспорт мандрівника".

Тим часом ми пояснювали, як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється.

Читайте також про правила перевезення тварин "Укрзалізницею" та чи потрібен собаці квиток.