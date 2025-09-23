Тепер без пересадок: куди та в які дні поїде "тестовий" регіональний поїзд УЗ
Національний перевізник "Укрзалізниця" запускає в тестовому режимі регіональний поїзд, який сполучатиме Фастів і Черкаси без пересадок.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Про який "тестовий" регіональний поїзд йдеться
У компанії розповіли, що запускають регіональний поїзд №844/843 "Фастів - Черкаси - Фастів".
Наголошується, що тепер дістатися з Фастова до Черкас і назад можна:
- у вихідний день;
- без пересадок;
- у тестовому режимі.
"Субота - саме час спробувати новий рейс", - уточнили в "Укрзалізниці".
За яким графіком курсуватиме новий рейс
Українцям пояснили, що новий регіональний поїзд здійснить рейси в суботу:
- 27 вересня;
- 4 жовтня.
Так, поїзд №844/843 "Фастів - Черкаси":
- відправлятиметься з Фастова о 07:49;
- прибуватиме до Черкас о 12:48.
У зворотньому напрямку поїзд №843/844 "Черкаси - Фастів":
- відправлятиметься з Черкас о 15:17;
- прибуватиме до Фастова о 20:47.
Які зупинки на маршруті й де купувати квитки
В "Укрзалізниці" повідомили, що на маршруті рейсу, зокрема, такі зупинки:
- "Київ-Пасажирський";
- "Миронівка";
- "Цвіткове";
- "імені Т.Г. Шевченка".
Насамкінець зазначається, що квитки - вже у продажу:
- у застосунку УЗ;
- на сайті "Укрзалізниці";
- у касах вокзалів.
Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
