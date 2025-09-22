"Укрзалізниця" попередила про зміни у русі пасажирських поїздів: маршрути і терміни
"Укрзалізниця" повідомила про тимчасові зміни в русі пасажирських поїздів на Прикарпатті через проведення ремонтно-колійних робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис пресслужби УЗ в Telegram.
Починаючи з 28 вересня на Прикарпатті відбуватиметься ремонт колії та прилеглої залізничної інфраструктури. Внаслідок цього в маршрутах та розкладі руху деяких поїздів відбудуться зміни.
Маршрутні обмеження з 28.09.2025 по 15.10.2025:
- до 13.10 поїзд № 233/234 Київ-Рахів курсуватиме до станції Ворохта
- до 15.10 поїзд № 143/144 Суми-Рахів курсуватиме до станції Ворохта
Поїзд № 233/234 Київ-Ворохта не курсуватиме:
- з Києва: 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10;
- з Ворохти: 30.09, 02.10, 08.10, 14.10, 16.10.
Окрім того, не курсуватимуть безпересадкові вагони:
- з 29.09 по 17.10 Чернігів-Рахів (по днях курсування);
- з 29.09 по 15.10 Ковель-Рахів (по днях курсування).
Поїзди курсуватимуть лише до Львова на період ремонтних робіт:
- № 143/144 Суми-Ворохта (Рахів): 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10.
- № 209/210 Миколаїв-Івано-Франківськ: 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10.
Замість стандартного маршруту деякі поїзди до 12 жовтня курсуватиме лише до Ворохти:
- № 57/58 Київ-Ясіня,
- № 257/258 Кропивницький-Ясіня,
- № 55/56 Київ-Рахів,
- № 15/16 Харків-Ясіня,
- № 108/107 Кривий Ріг-Ясіня.
Деякі поїзди курсуватимуть до 12 жовтня лише до Івано-Франківська:
- № 6/5 Запоріжжя-Ясіня,
- № 33/34 Кривий Ріг-Ясіня.
Поїзда № 95/96 Київ-Рахів курсуватиме за обмеженим маршрутом:
- до Ворохти з Києва: 28.09, 30.09, 02.10, 04.10, 06.10, 08.10, 10.10, 12.10;
- з Ворохти: 29.09, 01.10, 03.10, 05.10, 07.10, 09.10, 11.10.
- до Івано-Франківська з Києва: 29.09, 01.10, 03.10, 05.10, 07.10, 09.10, 11.10;
- з Івано-Франківська: 30.09, 02.10, 04.10, 06.10, 08.10, 10.10, 12.10.
До 12 жовтня поїзд № 26/25 Одеса-Ясіня курсуватиме за маршрутом Одеса-Чернівці.
Деякі поїзди не курсуватимуть у певні дати на час проведення ремонтних робіт:
- № 61/62 Дніпро-Івано-Франківськ: 22, 23, 24, 29, 30.09 та 01, 06, 07, 08, 13, 14, 15.10;
- № 751/752 Київ-Івано-Франківськ-Київ: 23, 24, 25, 30.09 та 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15, 16.10.
У маршруті поїздів через Стрий також відбудуться зміни:
№ 142/141 Чернігів-Івано-Франківськ:
- з Чернігова: 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10;
- з Івано-Франківська: 24.09, 30.09, 02.10, 08.10, 14.10, 16.10.
№ 228/227 Краматорськ-Івано-Франківськ:
- з Краматорська: 22.09, 24.09, 30.09, 06.10, 08.10, 14.10;
- з Івано-Франківська: 23.09, 25.09, 01.10, 07.10, 09.10, 15.10.
До слова, з липня російські окупанти запустили хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру України та намагаються зруйнувати ключові вузлові станції.
Нагадаємо, в ніч на 7 вересня у Кременчуці Полтавської області росіяни поцілили у міст через Дніпро, внаслідок чого його тимчасово перекривали. З цієї причини деякі потяги або курсували з обмеженнями, або були тимчасово скасовані.