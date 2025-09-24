"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда в Карпаты: куда и когда будут курсировать

Расписание движения

В субботу, 27 сентября, будут курсировать такие поезда:

поезд №807/808 Львов - Ворохта: выезд в 08:02, прибытие в 13:02;

поезд №808/807 Ворохта - Львов: выезд в 14:37, прибытие в 19:56.

В воскресенье, 28 сентября, будут такие дополнительные рейсы:

поезд №810 Львов - Ивано-Франковск: выезд в 07:28, прибытие в 10:03;

поезд №812/811 Ивано-Франковск - Ворохта: выезд в 11:18, прибытие в 13:02;

поезд №808/807 Ворохта - Львов: выезд в 14:37, прибытие в 19:56.

На маршрутах предусмотрены остановки в Стрые, Калуше, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове-Буковеле и Микуличине.

Билеты уже доступны в приложении и на сайте "Укрзализныци", а также в кассах вокзалов.

В компании добавляют, что планируют запускать аналогичные рейсы и в октябре.