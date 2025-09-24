"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда в Карпаты: куда и когда будут курсировать

В ближайшие выходные, 27 и 28 сентября, "Укрзализныця" запускает дополнительные региональные поезда из Львова и Ивано-Франковска в Ворохту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
В субботу, 27 сентября, будут курсировать такие поезда:
В воскресенье, 28 сентября, будут такие дополнительные рейсы:
На маршрутах предусмотрены остановки в Стрые, Калуше, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове-Буковеле и Микуличине.
Билеты уже доступны в приложении и на сайте "Укрзализныци", а также в кассах вокзалов.
В компании добавляют, что планируют запускать аналогичные рейсы и в октябре.
Ранее РБК-Украина рассказывало о запуске "Укрзализныцей" в тестовом режиме регионального поезда №844/843, который будет соединять Фастов и Черкассы без пересадок. Он будет курсировать в выходные 27 сентября и 4 октября, делать остановки в Киеве, Мироновке, Цветково и на станции имени Т.Г. Шевченко.
Также мы писали о временных изменениях в движении пассажирских поездов на Прикарпатье из-за ремонта путей и инфраструктуры. С 28 сентября до середины октября часть рейсов будет курсировать по сокращенным маршрутам (до Ворохты, Ивано-Франковска или Львова), другие - не будут ездить в определенные дни. Также ограничено движение беспересадочных вагонов.