"Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди до Карпат: куди та коли курсуватимуть
У найближчі вихідні, 27 та 28 вересня, "Укрзалізниця" запускає додаткові регіональні поїзди зі Львова та Івано-Франківська до Ворохти.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".
Розклад руху
У суботу, 27 вересня, курсуватимуть такі потяги:
- поїзд №807/808 Львів - Ворохта: виїзд о 08:02, прибуття о 13:02;
- поїзд №808/807 Ворохта - Львів: виїзд о 14:37, прибуття о 19:56.
У неділю, 28 вересня, будуть такі додаткові рейси:
- поїзд №810 Львів - Івано-Франківськ: виїзд о 07:28, прибуття о 10:03;
- поїзд №812/811 Івано-Франківськ - Ворохта: виїзд об 11:18, прибуття о 13:02;
- поїзд №808/807 Ворохта - Львів: виїзд о 14:37, прибуття о 19:56.
На маршрутах передбачені зупинки у Стрию, Калуші, Івано-Франківську, Яремче, Татарові-Буковелі та Микуличині.
Квитки вже доступні у застосунку та на сайті "Укрзалізниці", а також у касах вокзалів.
У компанії додають, що планують запускати аналогічні рейси й у жовтні.
