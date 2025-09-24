ua en ru
"Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди до Карпат: куди та коли курсуватимуть

Середа 24 вересня 2025 12:17
"Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди до Карпат: куди та коли курсуватимуть Фото: "Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди до Карпат в останні вихідні вересня (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Веремєєва

У найближчі вихідні, 27 та 28 вересня, "Укрзалізниця" запускає додаткові регіональні поїзди зі Львова та Івано-Франківська до Ворохти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".

Розклад руху

У суботу, 27 вересня, курсуватимуть такі потяги:

  • поїзд №807/808 Львів - Ворохта: виїзд о 08:02, прибуття о 13:02;
  • поїзд №808/807 Ворохта - Львів: виїзд о 14:37, прибуття о 19:56.

У неділю, 28 вересня, будуть такі додаткові рейси:

  • поїзд №810 Львів - Івано-Франківськ: виїзд о 07:28, прибуття о 10:03;
  • поїзд №812/811 Івано-Франківськ - Ворохта: виїзд об 11:18, прибуття о 13:02;
  • поїзд №808/807 Ворохта - Львів: виїзд о 14:37, прибуття о 19:56.

На маршрутах передбачені зупинки у Стрию, Калуші, Івано-Франківську, Яремче, Татарові-Буковелі та Микуличині.

Квитки вже доступні у застосунку та на сайті "Укрзалізниці", а також у касах вокзалів.

У компанії додають, що планують запускати аналогічні рейси й у жовтні.

Раніше РБК-Україна розповідало про запуск "Укрзалізницею" в тестовому режимі регіонального поїзда №844/843, який сполучатиме Фастів і Черкаси без пересадок. Він курсуватиме у вихідні 27 вересня та 4 жовтня, робитиме зупинки у Києві, Миронівці, Цвітковому та на станції імені Т.Г. Шевченка.

Також ми писали про тимчасові зміни в русі пасажирських поїздів на Прикарпатті через ремонт колій та інфраструктури. З 28 вересня до середини жовтня частина рейсів курсуватиме за скороченими маршрутами (до Ворохти, Івано-Франківська чи Львова), інші - не їздитимуть у певні дні. Також обмежено рух безпересадкових вагонів.

Укрзалізниця Поїзди
