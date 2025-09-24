ua en ru
"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда в Карпаты: куда и когда будут курсировать

Среда 24 сентября 2025 12:17
"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда в Карпаты: куда и когда будут курсировать Фото: "Укрзализныця" запускает дополнительные поезда в Карпаты в последние выходные сентября (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Веремеева

В ближайшие выходные, 27 и 28 сентября, "Укрзализныця" запускает дополнительные региональные поезда из Львова и Ивано-Франковска в Ворохту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Расписание движения

В субботу, 27 сентября, будут курсировать такие поезда:

  • поезд №807/808 Львов - Ворохта: выезд в 08:02, прибытие в 13:02;
  • поезд №808/807 Ворохта - Львов: выезд в 14:37, прибытие в 19:56.

В воскресенье, 28 сентября, будут такие дополнительные рейсы:

  • поезд №810 Львов - Ивано-Франковск: выезд в 07:28, прибытие в 10:03;
  • поезд №812/811 Ивано-Франковск - Ворохта: выезд в 11:18, прибытие в 13:02;
  • поезд №808/807 Ворохта - Львов: выезд в 14:37, прибытие в 19:56.

На маршрутах предусмотрены остановки в Стрые, Калуше, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове-Буковеле и Микуличине.

Билеты уже доступны в приложении и на сайте "Укрзализныци", а также в кассах вокзалов.

В компании добавляют, что планируют запускать аналогичные рейсы и в октябре.

Ранее РБК-Украина рассказывало о запуске "Укрзализныцей" в тестовом режиме регионального поезда №844/843, который будет соединять Фастов и Черкассы без пересадок. Он будет курсировать в выходные 27 сентября и 4 октября, делать остановки в Киеве, Мироновке, Цветково и на станции имени Т.Г. Шевченко.

Также мы писали о временных изменениях в движении пассажирских поездов на Прикарпатье из-за ремонта путей и инфраструктуры. С 28 сентября до середины октября часть рейсов будет курсировать по сокращенным маршрутам (до Ворохты, Ивано-Франковска или Львова), другие - не будут ездить в определенные дни. Также ограничено движение беспересадочных вагонов.

