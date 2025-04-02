Подорожувати до ЄС залізницею стане зручніше: що зміниться для українських пасажирів
Залізничне сполучення між Україною та Австрією може стати для пасажирів більш зручним. Йдеться про низку ініціатив, над якими працюють "Укрзалізниця" та Österreichische Bundesbahnen.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Що може змінитись для українських пасажирів
В УЗ розповіли, що до Києва завітав генеральний директор державної залізничної компанії Австрії (Österreichische Bundesbahnen або ÖBB) Андреас Матте. Він зустрівся з головою правління АТ "Укрзалізниця" Олександром Перцовським.
Матте під час зустрічі з Перцовським (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
У межах зустрічі посадовці обговорили перспективи розвитку та покращення пасажирського залізничного сполучення між Україною та Австрією:
- розглянули можливість запуску нового та більш комфортного пересадкового сполучення між Києвом та Віднем;
- поспілкувались щодо опрацювання залізничниками обох країн запуску поїзда з австрійськими сидячими вагонами до Ужгорода, через Чоп;
- домовилися про спільне навчання поїзних бригад і технічних фахівців (відібрані працівники УЗ пройдуть у Відні тренінги з пасажирського та технічного сервісу).
"Працюємо над збільшенням кількості зручних поїздів до ЄС", - наголосили у прес-службі "Укрзалізниці".
Насамкінець українцям нагадали, що австрійська залізнична компанія ÖBB, окрім внутрішніх перевезень, обслуговує міжнародні сполучення з Чехією, Німеччиною, Швейцарією, Італією, Угорщиною, Словаччиною, Словенією, Нідерландами, Бельгією, Францією та Хорватією.
Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу для пасажирів послугу.
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