"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда из Киева в Трускавец: названы даты

В апреле из Киева в Трускавец будут курсировать дополнительные поезда. Пассажиры уже могут купить билеты на желаемые даты.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" .

Билеты уже доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте компании и в кассах вокзалов.

Поезд отправляется из Киева в 10:16 и прибывает в Трускавец в 19:37. В обратном направлении отправляется в 09:03 и прибывает в столицу в 19:11. Маршрут предусматривает остановки во Львове и Дрогобыче.

"Укрзализныця" добавила новые даты курсирования поезда №159/160 "Киев - Трускавец". Он будет курсировать дополнительно 12, 18, 19, 20 и 21 апреля, кроме ранее анонсированных рейсов 4, 5, 6, 7, 11, 13 и 14 апреля.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что железнодорожные перевозки между Украиной и Австрией могут стать более комфортными для пассажиров благодаря ряду инициатив, над которыми работают "Укрзализныця" и австрийская компания Österreichische Bundesbahnen.

Кибератака на "Укрзализныцю"

"Укрзализныця" пострадала в результате масштабной кибератаки, которая вызвала перебои в работе онлайн-продажи билетов, сервисов заказа услуг и справочной информации. После почти 90 часов работы компания смогла восстановить функции.

Уже восстановлена интеграция с платформой "Армия+" для продажи билетов из спецрезерва для военных. Также вернулись функции мониторинга и автоматического выкупа билетов через мобильное приложение и официальный сайт. Удалось восстановить и верификацию через "Дія.Підпис", что позволяет военным получать доступ к наиболее популярным международным рейсам.

Кроме того, председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский также отметил, что система не хранит личные данные пассажиров и не содержит информации о военных грузах.

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