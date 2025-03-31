Кібератака на "Укрзалізницю". Стало відомо, чи був витік про вантажі чи дані пасажирів

Система "Укрзалізниці" не зберігає особисті дані пасажирів та інформацію про військові вантажі. Саме тому під час кібератаки витоку даних не було.

Про це розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За його словами, жодної інформації про спеціальні або військові вантажі в системі "Укрзалізниці" не зберігається.

"Не буду вдаватися в деталі, але існує інший документообіг, який є захищеним, не є цифровим і відбувається в закритих каналах. Тому навіть, якщо ворог намагався якусь інформацію щодо до цього отримати, то ця інформація захищена і не є доступною через для цифрових атак", - сказав Перцовський.

Він також заявив, що під час кібератаки не було витоку персональних даних пасажирів.

"Укрзалізниця" не зберігає персональних даних наших пасажирів. У нас є обмін даними, зокрема, з "Дією", але все побудоване так, що ми просто отримуємо відгук від системи підтвердження або не підтвердження певних людей, не зберігаючи при цьому персональні дані наших пасажирів", - сказав він.

Кібератака на "Укрзалізницю"

Понад тиждень тому "Укрзалізниця" зазнала технічного збою, який призвів до проблем з онлайн-продажем, сервісами замовлення послуг та довідковою інформацією.

Саме тому було обмежено роботу деяких цифрових сервісів, зокрема у застосунку та на сайті.

27 березня "Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків. Відновлення функціоналу застосунку тривало майже 90 годин.