"Укрзалізниця" зазнала масштабної кібератаки: чи вплинуло це на графіки потягів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Як пише УЗ, ворогу не вдалось порушити рух потягів, які наразі курсують чітко без затримок.

Зазначається, що остання атака була дуже системною, нетривіальною й багаторівневою, у зв'язку з чим перед повним відновлення із "бекапів" необхідно провести ретельне тестування сервісу на можливі вразливості.

Онлайн-продаж квитків

Онлайн-продаж квитків буде недоступним протягом цього дня. Квитки можна купити через касу.

"Ми посилюємо каси персоналом, розширюємо графіки роботи", - додає "Укрзалізниця".

Зокрема на 24 й 25 березня активовано продаж міжнародних квитків у касах.

У випадку, якщо не вдалось придбати квиток через касу, УЗ радить одразу прямувати до потяга, оскільки проїзні бригади оформлятимуть проїзд на місці.

Зокрема "Укрзалізниця" радить не "штурмувати" каси, якщо поїздка запланована пізніше, ніж ранок 25-го березня.

Як повернути квиток

Усі, хто бажає повернути квиток на поїзд з відправкою 24 березня, можуть зробити це онлайн. Для цього необхідно за годину до відправки рейсу надіслати фото чи скан-копію квитка, а також контактний номер телефону, на пошту services.uz.gov.ua@gmail.com. Заявку оброблятимуть протягом трьох діб.

Збій в "Укрзалізниці"

Вчора, 23 березня, в УЗ стався технічний збій, під час якого не працювали:

продаж квитків через застосунок та сайт;

онлайн-сервіси замовлення послуг;

довідкові послуги.

Збій жодним чином не вплинув на рух потягів.