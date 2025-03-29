"Укрзалізниця" відновила онлайн-сервіси з продажу квитків: що доступно для пасажирів
"Укрзалізниця" відновила онлайн-сервіси з продажу квитків після технічних робіт. Тепер доступні нові функції, зокрема планування подорожей з пересадками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.
Онлайн-сервіси з продажу квитків "Укрзалізниці" повернулися до нормальної роботи після переїзду на нову платформу.
Вночі було завершено успішний перехід, встановлено додатковий захист, і наразі активно відновлюється додатковий функціонал.
У мобільному додатку вже доступна можливість планування подорожей з пересадками. Протягом дня по черзі будуть відновлюватися онлайн-табло з розкладами поїздів на станціях.
Наразі черг біля вокзальних кас не спостерігається, все працює стабільно, а поїзди продовжують рухатися за графіком.
Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків після масштабної кібератаки, що сталася 23 березня 2025 року.
Завдяки безперервній роботі фахівців протягом 89 годин вдалося відновити базовий функціонал сайту та застосунку, зокрема продаж та повернення квитків на всі напрямки з можливістю придбання за 20 діб до відправлення.
Наразі система може зазнавати тимчасових технічних перебоїв через пікові навантаження. Пасажирів просять користуватися онлайн-сервісами лише за нагальної потреби. Водночас, на вокзалах Києва та Львова відкрито додаткові каси для зручності пасажирів.
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