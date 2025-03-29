"Укрзалізниця" відновила онлайн-сервіси з продажу квитків: що доступно для пасажирів

Онлайн-сервіси з продажу квитків "Укрзалізниці" повернулися до нормальної роботи після переїзду на нову платформу.

Вночі було завершено успішний перехід, встановлено додатковий захист, і наразі активно відновлюється додатковий функціонал.

У мобільному додатку вже доступна можливість планування подорожей з пересадками. Протягом дня по черзі будуть відновлюватися онлайн-табло з розкладами поїздів на станціях.

Наразі черг біля вокзальних кас не спостерігається, все працює стабільно, а поїзди продовжують рухатися за графіком.