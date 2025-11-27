"Укрзалізниця" запускає 11 нових поїздів: куди і коли почнуть курсувати

"Укрзалізниця" представила новий графік руху на 2025-2026 роки, який запрацює з 14 грудня. Він передбачає запуск 11 нових поїздів, серед яких 8 міжнародних та 3 внутрішніх маршрути, а також суттєве оновлення чинних рейсів.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
У внутрішньому сполученні з’являться три нових маршрути:
Також в "Укрзалізниці" зазначають, що у напрямку Карпат передбачено вже понад 40 рейсів, більше половини - з прифронтових областей.
"Укрзалізниця" відкриває 8 нових міжнародних рейсів, більшість - у напрямку Польщі:
У повідомленні йдеться, що нові маршрути стали можливими завдяки закупівлі вагонів у межах держпрограми оновлення рухомого складу.
На постійній основі курсуватиме регіональний поїзд Львів - Ворохта на сучасному дизель-поїзді ДПКр-3. Він забезпечить зручні пересадки на період гірськолижного сезону та залишиться одним із найпопулярніших рейсів для поїздок у Карпати.
Влітку "Укрзалізниця" протестувала використання денних обігових поїздів і змогла збільшити кількість місць у пікові дні на понад 7 000 додаткових посадок на добу. Ця модель лягла в основу графіка на 2026 рік.
Наступного року компанія збільшить пропозицію місць у пікові періоди на 20% та забезпечить пасажирам додаткові 2 млн місць за рік.
Продаж квитків за новим графіком на дати після 14 грудня вже відкрито у застосунку та на сайті "Укрзалізниці".
Раніше РБК-Україна розповідало, що "Укрзалізниця" попередила про масштабні зміни та скасування приміських поїздів у грудні через ремонтні роботи в кількох областях. Коригування розкладів торкнуться Полтавської, Київської, Івано-Франківської та Дніпропетровської областей - частина рейсів змінить маршрут або графік, а деякі тимчасово не курсуватимуть.
Також ми писали, що уряд дозволив проводити прикордонний і митний контроль просто у вагонах поїздів, що значно скоротить час зупинок на кордоні. Спершу новий формат запрацює з січня на маршрутах Київ-Перемишль та Київ-Хелм, якими щомісяця користуються понад 130 тисяч пасажирів. Надалі систему планують поширити на інші міжнародні поїзди.