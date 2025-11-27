"Укрзализныця" запускает 11 новых поездов: куда и когда начнут курсировать

"Укрзализныця" представила новый график движения на 2025-2026 годы, который заработает с 14 декабря. Он предусматривает запуск 11 новых поездов, среди которых 8 международных и 3 внутренних маршрута, а также существенное обновление действующих рейсов.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Во внутреннем сообщении появятся три новых маршрута:
Также в "Укрзализныце" отмечают, что в направлении Карпат предусмотрено уже более 40 рейсов, более половины - из прифронтовых областей.
"Укрзализныця" открывает 8 новых международных рейсов, большинство - в направлении Польши:
В сообщении говорится, что новые маршруты стали возможными благодаря закупке вагонов в рамках госпрограммы обновления подвижного состава.
На постоянной основе будет курсировать региональный поезд Львов - Ворохта на современном дизель-поезде ДПКр-3. Он обеспечит удобные пересадки на период горнолыжного сезона и останется одним из самых популярных рейсов для поездок в Карпаты.
Летом "Укрзализныця" протестировала использование дневных оборотных поездов и смогла увеличить количество мест в пиковые дни на более 7 000 дополнительных посадок в сутки. Эта модель легла в основу графика на 2026 год.
В следующем году компания увеличит предложение мест в пиковые периоды на 20% и обеспечит пассажирам дополнительные 2 млн мест в год.
Продажа билетов по новому графику на даты после 14 декабря уже открыта в приложении и на сайте "Укрзализныци".
Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Укрзализныця" предупредила о масштабных изменениях и отмене пригородных поездов в декабре из-за ремонтных работ в нескольких областях. Корректировки расписаний коснутся Полтавской, Киевской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областей - часть рейсов изменит маршрут или график, а некоторые временно не будут курсировать.
Также мы писали, что правительство разрешило проводить пограничный и таможенный контроль прямо в вагонах поездов, что значительно сократит время остановок на границе. Сначала новый формат заработает с января на маршрутах Киев-Перемышль и Киев-Хелм, которыми ежемесячно пользуются более 130 тысяч пассажиров. В дальнейшем систему планируют распространить на другие международные поезда.