"Укрзалізниця" відповіла на чутки про можливий удар по головному вокзалу Києва

"1489-й день повномасштабної війни, коли київський вокзал був ключовою мішенню. Зберігаємо спокій та концентрацію. Продовжуємо рух", - йдеться у заяві "УЗ".

Чутки щодо можливого удару країни-агресорки по Києву та інших містах України з'явилися на тлі повідомлень моніторингових ресурсів щодо перебазування стратегічної авіації росіян. Це може свідчити про підготовку нового обстрілу.

Ворожі обстріли свідчать про системні спроби РФ порушити цивільну логістику та роботу залізниці у прикордонному регіоні.

Нагадаємо, 14 березня дрон російських окупантів атакував пасажирський поїзд на Сумщині - він влучив у хвостовий тепловоз складу сполученням Смородине - Ворожба. Внаслідок обстрілу постраждалих серед пасажирів і залізничників немає, оскільки вони були оперативно евакуйовані.

В той же день росіяни завдали удару безпілотником по приміському поїзду на Харківщині. Поранення отримали машиніст та його помічник.