Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Укрзалізниця" відповіла на чутки про можливий удар по головному вокзалу Києва

21:04 23.03.2026 Пн
2 хв
Залізничники нагадали, скільки днів київський вокзал є ворожою ціллю
aimg Валерій Ульяненко
Фото: залізничний вокзал Києва (Getty Images)

В мережі з'явились чутки про нібито підготовку російських окупантів до удару по головному залізничному вокзалу Києва. В "УЗ" у відповідь нагадали, що він є ціллю ворога вже 1489-й день війни.

"1489-й день повномасштабної війни, коли київський вокзал був ключовою мішенню. Зберігаємо спокій та концентрацію. Продовжуємо рух", - йдеться у заяві "УЗ".

Чутки щодо можливого удару країни-агресорки по Києву та інших містах України з'явилися на тлі повідомлень моніторингових ресурсів щодо перебазування стратегічної авіації росіян. Це може свідчити про підготовку нового обстрілу.

Удари по залізниці України

Ворожі обстріли свідчать про системні спроби РФ порушити цивільну логістику та роботу залізниці у прикордонному регіоні.

Нагадаємо, 14 березня дрон російських окупантів атакував пасажирський поїзд на Сумщині - він влучив у хвостовий тепловоз складу сполученням Смородине - Ворожба. Внаслідок обстрілу постраждалих серед пасажирів і залізничників немає, оскільки вони були оперативно евакуйовані.

В той же день росіяни завдали удару безпілотником по приміському поїзду на Харківщині. Поранення отримали машиніст та його помічник.

Крім того, 12 березня війська країни-агресорки завдали ударів по залізничних станціях та інфраструктурі Сумщини. Унаслідок атаки було пошкоджено тепловози, а також окремі ділянки колій.

Раніше, 8 березня, росіяни завдали удару безпілотником по пасажирському потягу сполученням Київ-Суми. В результаті обстрілу ніхто не постраждав.

