"Укрзализныця" ответила на слухи о возможном ударе по главному вокзалу Киева

21:04 23.03.2026 Пн
2 мин
Железнодорожники напомнили, сколько дней киевский вокзал является вражеской целью
В сети появились слухи о якобы подготовке российских оккупантов к удару по главному железнодорожному вокзалу Киева. В "УЗ" в ответ напомнили, что он является целью врага уже 1489-й день войны.

"1489-й день полномасштабной войны, когда киевский вокзал был ключевой мишенью. Сохраняем спокойствие и концентрацию. Продолжаем движение", - говорится в заявлении "УЗ".

Слухи о возможном ударе страны-агрессора по Киеву и другим городам Украины появились на фоне сообщений мониторинговых ресурсов о перебазировании стратегической авиации россиян. Это может свидетельствовать о подготовке нового обстрела.

Удары по железной дороге Украины

Вражеские обстрелы свидетельствуют о системных попытках РФ нарушить гражданскую логистику и работу железной дороги в приграничном регионе.

Напомним, 14 марта дрон российских оккупантов атаковал пассажирский поезд на Сумщине - он попал в хвостовой тепловоз состава сообщением Смородино - Ворожба. В результате обстрела пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет, поскольку они были оперативно эвакуированы.

В тот же день россияне нанесли удар беспилотником по пригородному поезду на Харьковщине. Ранения получили машинист и его помощник.

Кроме того, 12 марта войска страны-агрессора нанесли удары по железнодорожным станциям и инфраструктуре Сумщины. В результате атаки были повреждены тепловозы, а также отдельные участки путей.

Ранее, 8 марта, россияне нанесли удар беспилотником по пассажирскому поезду сообщением Киев-Сумы. В результате обстрела никто не пострадал.

