UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

"Укрзалізниця" спростувала зупинку сполучення з Сумщиною та Чернігівщиною

Фото: УЗ застосовує задля безпеки пасажирів комбіновану логістику (facebook.com/Ukrzaliznytsia_photos )
Автор: Валерій Ульяненко

"Укрзалізниця" заявила, що залізничне сполучення з Чернігівською і Сумською областями не припиняється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис УЗ в Telegram.

Компанія повідомила, що на окремих ділянках задля безпеки пасажирів застосовується комбінована логістика: поїзд та автобус.

Наразі потяги далекого та приміського сполучення до Чернігівщини і Сумщини курсують зміненими та комбінованими маршрутами.

"Якщо через безпекову ситуацію поїзд не може дістатися до кінцевих станцій у регіоні - пасажирів доправляємо автобусними трансферами. Зараз така логістика діє для Шостки, Конотопа, Ромнів, Носівки й Ніжина", - пояснила УЗ.

Організація трансферів відбувається за співпраці з Чернігівською та Сумською ОВА і міськими головами. "Укрзалізниця" наголосила, що маршрути можуть бути комбінованими, але скасувань не передбачається.

"Наступна доба теж буде непростою, однак залізничне сполучення з північними областями триває, а залізниця має всі необхідні резервні протоколи, резервні локомотиви та сценарії комбінованих трансферів", - попередила УЗ.

Всіх пасажирів закликали дотримуватися заходів безпеки і оперативно переходити в укриття по сигналу поїзних бригад та працівників вокзалів.

Нагадаємо, очільник Сумської ОВА Олег Григоров сьогодні, 9 жовтня, заявив, що рух потягів у напрямку Сумської і Чернігівської областей зупинено. За його словами, це сталося через неможливість проїзду на одній з ділянок колії.

Росія намагається обрізати сполучення з Сумською та Чернігівською областями ударами по залізниці. В понеділок, 6 жовтня, "Укрзалізниця" скасувала низку приміських потягів на Сумщині через масштабний обстріл.

Російські окупанти навмисно завдали удару дронами пасажирський потяг Шостка-Київ.

В ніч на середу, 8 жовтня росіяни атакували безпілотниками Чернігівщину. Основні удари прийшлися на Ніжин, Прилуки та Семенівську громаду.

Удари по залізничній інфраструктурі поблизу Ніжина пошкодили полотно і зупинили рух потягів у напрямку Києва. Внаслідок атак на Ніжинському напрямку рух поїздів ускладнено.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяЧернігівська областьСумська область