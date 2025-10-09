ua en ru
Удари РФ зупинили рух потягів у напрямку Сумщини та Чернігівщини, - ОВА

Україна, Четвер 09 жовтня 2025 18:15
Удари РФ зупинили рух потягів у напрямку Сумщини та Чернігівщини, - ОВА Фото: потяги зупинили рух у напрямку двох прифронтових областей (facebook.com/Ukrzaliznytsia )
Автор: Валерій Ульяненко

Рух потягів у напрямку Сумської і Чернігівської областей тимчасово зупинено. Причина - неможливість проїзду на одній з ділянок колії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис очільника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова в Telegram.

Він наголосив, що російські окупанти продовжують намагатися ускладнити залізничне сполучення з прифронтовими регіонами.

"Пасажири у безпеці. Ми постійно координуємо дії з Укрзалізницею та громадами, щоб швидко реагувати на ситуацію й допомагати людям", - йдеться у його дописі.

Григоров повідомив, що перевезення пасажирів здійснюється резервним транспортом і автобусами місцевих громад. Організовано трансфери до Конотопа, Шостки та Сум.

Удари по залізниці

Нагадаємо, РФ ударами по залізниці намагається обрізати сполучення з Сумською та Чернігівською областями. Росіяни б'ють, аби заблокувати основні та резервні маршрути.

В понеділок, 6 жовтня, "Укрзалізниця" скасувала низку приміських потягів на Сумщині через масштабний обстріл. Країна-агресорка навмисно атакувала дронами пасажирський потяг Шостка-Київ.

В ніч на середу, 8 жовтня росіяни атакували безпілотниками Чернігівщину. Основні удари прийшлися на Ніжин, Прилуки та Семенівську громаду.

Атака на залізничну інфраструктуру поблизу Ніжина пошкодила полотно і зупинила рух потягів у напрямку Києва. Внаслідок атак на Ніжинському напрямку рух поїздів ускладнено.

Чернігівська область Сумська область Війна в Україні Потяги
