Удари РФ зупинили рух потягів у напрямку Сумщини та Чернігівщини, - ОВА

Рух потягів у напрямку Сумської і Чернігівської областей тимчасово зупинено. Причина - неможливість проїзду на одній з ділянок колії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис очільника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова в Telegram .

Він наголосив, що російські окупанти продовжують намагатися ускладнити залізничне сполучення з прифронтовими регіонами.

"Пасажири у безпеці. Ми постійно координуємо дії з Укрзалізницею та громадами, щоб швидко реагувати на ситуацію й допомагати людям", - йдеться у його дописі.

Григоров повідомив, що перевезення пасажирів здійснюється резервним транспортом і автобусами місцевих громад. Організовано трансфери до Конотопа, Шостки та Сум.