Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

"Укрзализныця" опровергла остановку сообщения с Сумщиной и Черниговщиной

Фото: УЗ применяет для безопасности пассажиров комбинированную логистику (facebook.com/Ukrzaliznytsia_photos )
Автор: Валерий Ульяненко

"Укрзализныця" заявила, что железнодорожное сообщение с Черниговской и Сумской областями не прекращается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию УЗ в Telegram.

Компания сообщила, что на отдельных участках для безопасности пассажиров применяется комбинированная логистика: поезд и автобус.

Сейчас поезда дальнего и пригородного сообщения в Черниговскую и Сумскую области курсируют измененными и комбинированными маршрутами.

"Если из-за ситуации с безопасностью поезд не может добраться до конечных станций в регионе - пассажиров доставляем автобусными трансферами. Сейчас такая логистика действует для Шостки, Конотопа, Ромнов, Носовки и Нежина", - пояснила УЗ.

Организация трансферов происходит при сотрудничестве с Черниговской и Сумской ОГА и городскими головами. "Укрзализныця" отметила, что маршруты могут быть комбинированными, но отмен не предвидится.

"Следующие сутки тоже будут непростыми, однако железнодорожное сообщение с северными областями продолжается, а железная дорога имеет все необходимые резервные протоколы, резервные локомотивы и сценарии комбинированных трансферов", - предупредила УЗ.

Всех пассажиров призвали соблюдать меры безопасности и оперативно переходить в укрытие по сигналу поездных бригад и работников вокзалов.

 

Напомним, глава Сумской ОВА Олег Григоров сегодня, 9 октября, заявил, что движение поездов в направлении Сумской и Черниговской областей остановлено. По его словам, это произошло из-за невозможности проезда на одном из участков пути.

Россия пытается обрезать сообщение с Сумской и Черниговской областями ударами по железной дороге. В понедельник, 6 октября, "Укрзализныця" отменила ряд пригородных поездов на Сумщине из-за масштабного обстрела.

Российские оккупанты намеренно нанесли удар дронами по пассажирскому поезду Шостка-Киев.

В ночь на среду, 8 октября россияне атаковали беспилотниками Черниговскую область. Основные удары пришлись на Нежин, Прилуки и Семеновскую громаду.

Удары по железнодорожной инфраструктуре вблизи Нежина повредили полотно и остановили движение поездов в направлении Киева. В результате атак на Нежинском направлении движение поездов затруднено.

УкрзализныцяЧерниговская областьСумская область